Рентабельность у них в крови

Доля несостоявшихся аукционов по госзакупкам альбумина человека — препарата из плазмы крови, применяемого в экстренной медпомощи,— в третьем квартале выросла до 87%. Дистрибуторы не спешат принимать участие в торгах из-за низкой предельной цены, делающей поставки нерентабельными, особенно для иностранных компаний. В течение 2023 года производители несколько раз повышали цены, мотивируя это риском нехватки альбумина. Теперь регуляторы разрабатывают новый подход к ценообразованию препаратов крови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Семь производителей альбумина человека в октябре 2023 года на 11–59% повысили предельные цены на препарат в дозировке 20%, обнаружил “Ъ” в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это стало возможным из-за рисков возникновения дефицита альбумина человека, выявленных Росздравнадзором в августе.

Альбумин человека на основе плазмы крови применяется в том числе для восполнения потери крови при операциях и шоковых состояниях. В РФ препарат зарегистрировали 19 производителей. По данным Headway Company, в январе—сентябре госзаказчики закупили это средство на 2,7 млрд руб. При этом не состоялись аукционы по распределению контрактов на 5,5 млрд руб. Всего в третьем квартале 2023 года, по подсчетам Headway Company, доля таких торгов увеличилась до 87% с 64–65% в первом и втором кварталах. А в 16 регионах не состоялся ни один аукцион.

В Минздраве утверждают, что в 2023 году введено в оборот 773,1 тыс. упаковок альбумина человека — это соответствует показателям прошлых лет; из них почти 300 тыс. закуплено на торгах. Государственные медучреждения обеспечены 685 тыс. упаковками, что хватит на восемь месяцев, добавляют в министерстве.

Поставщики не спешат выходить на аукционы из-за низкой предельной цены на препарат. Так, по этой причине итальянская Kedrion не поставляет в 2023 году свое средство «Уман альбумин» в дозировке 20%, сообщили в компании. Там добавляют, что текущие предельные отпускные цены на препарат «привели к полной потере коммерческой целесообразности поставок на российский рынок». В российском офисе немецкой Biotest сообщили, что сократили поставки альбумина из-за нерентабельности.

Заводы Biotest и Kedrion находятся в Европе, и расходы на производство альбумина номинированы в евро, говорят в компаниях. На фоне пандемии 2019–2020 годов стоимость плазмы крови человека, сырья для альбумина, выросла, в мире возник ее дефицит. Именно этот компонент составляет значительную долю в себестоимости препарата, поясняют в Biotest.

Цены на альбумин в России менялись не только в октябре этого года, но и в апреле, следует из материалов ФАС. В среднем в 2023 году предельные цены на это средство повышены примерно на 40%, сообщили “Ъ” в Минздраве.

В ФАС считают, что теперь на альбумины установлены цены, необходимые для сохранения их производства и поставок в Россию. В Kedrion указывают, что благодаря перерегистрации цен возобновят поставки препарата в РФ, но, вероятно, не раньше 2024 года. В то же время в Biotest считают даже перерегистрированные цены нерентабельными.

В Takeda и Ивановской областной станции переливания крови говорят, что сохранят поставки в 2023 году на уровне прошлого года. В «Микрогене» обещают нарастить по итогам этого года объем выпуска альбуминов на 39% год к году, но основное увеличение запланировано на четвертый квартал, сообщили в «Нацимбио», куда входит «Микроген». Там считают производство альбуминов рентабельным.

При этом ФАС и Минздрав разработали поправки при расчете предельных цен на препараты крови из перечня жизненно важных по аналогии с вакцинами, сообщила служба. С таким предложением обратились российские производители препаратов крови, добавляют в Минздраве.

В последней версии проекта постановления правительства о госрегулировании цен на препараты из перечня ЖНВЛП появился пункт о регистрации цен на препараты из крови и плазмы крови по требованиям для референтных лекарств. По словам эксперта Всероссийского союза пациентов Алексея Федорова, это позволит держателям регудостоверений не применять понижающие коэффициенты (биоаналоги должны быть дешевле оригинальных лекарств) и поднять цены вплоть до уровня максимальной из зарегистрированных. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Полина Гриценко