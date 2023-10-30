Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рентабельность у них в крови

Производители повышают цены на альбумин

Доля несостоявшихся аукционов по госзакупкам альбумина человека — препарата из плазмы крови, применяемого в экстренной медпомощи,— в третьем квартале выросла до 87%. Дистрибуторы не спешат принимать участие в торгах из-за низкой предельной цены, делающей поставки нерентабельными, особенно для иностранных компаний. В течение 2023 года производители несколько раз повышали цены, мотивируя это риском нехватки альбумина. Теперь регуляторы разрабатывают новый подход к ценообразованию препаратов крови.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Семь производителей альбумина человека в октябре 2023 года на 11–59% повысили предельные цены на препарат в дозировке 20%, обнаружил “Ъ” в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это стало возможным из-за рисков возникновения дефицита альбумина человека, выявленных Росздравнадзором в августе.

Альбумин человека на основе плазмы крови применяется в том числе для восполнения потери крови при операциях и шоковых состояниях. В РФ препарат зарегистрировали 19 производителей. По данным Headway Company, в январе—сентябре госзаказчики закупили это средство на 2,7 млрд руб. При этом не состоялись аукционы по распределению контрактов на 5,5 млрд руб. Всего в третьем квартале 2023 года, по подсчетам Headway Company, доля таких торгов увеличилась до 87% с 64–65% в первом и втором кварталах. А в 16 регионах не состоялся ни один аукцион.

В Минздраве утверждают, что в 2023 году введено в оборот 773,1 тыс. упаковок альбумина человека — это соответствует показателям прошлых лет; из них почти 300 тыс. закуплено на торгах. Государственные медучреждения обеспечены 685 тыс. упаковками, что хватит на восемь месяцев, добавляют в министерстве.

Поставщики не спешат выходить на аукционы из-за низкой предельной цены на препарат. Так, по этой причине итальянская Kedrion не поставляет в 2023 году свое средство «Уман альбумин» в дозировке 20%, сообщили в компании. Там добавляют, что текущие предельные отпускные цены на препарат «привели к полной потере коммерческой целесообразности поставок на российский рынок». В российском офисе немецкой Biotest сообщили, что сократили поставки альбумина из-за нерентабельности.

Заводы Biotest и Kedrion находятся в Европе, и расходы на производство альбумина номинированы в евро, говорят в компаниях. На фоне пандемии 2019–2020 годов стоимость плазмы крови человека, сырья для альбумина, выросла, в мире возник ее дефицит. Именно этот компонент составляет значительную долю в себестоимости препарата, поясняют в Biotest.

Цены на альбумин в России менялись не только в октябре этого года, но и в апреле, следует из материалов ФАС. В среднем в 2023 году предельные цены на это средство повышены примерно на 40%, сообщили “Ъ” в Минздраве.

В ФАС считают, что теперь на альбумины установлены цены, необходимые для сохранения их производства и поставок в Россию. В Kedrion указывают, что благодаря перерегистрации цен возобновят поставки препарата в РФ, но, вероятно, не раньше 2024 года. В то же время в Biotest считают даже перерегистрированные цены нерентабельными.

В Takeda и Ивановской областной станции переливания крови говорят, что сохранят поставки в 2023 году на уровне прошлого года. В «Микрогене» обещают нарастить по итогам этого года объем выпуска альбуминов на 39% год к году, но основное увеличение запланировано на четвертый квартал, сообщили в «Нацимбио», куда входит «Микроген». Там считают производство альбуминов рентабельным.

При этом ФАС и Минздрав разработали поправки при расчете предельных цен на препараты крови из перечня жизненно важных по аналогии с вакцинами, сообщила служба. С таким предложением обратились российские производители препаратов крови, добавляют в Минздраве.

В последней версии проекта постановления правительства о госрегулировании цен на препараты из перечня ЖНВЛП появился пункт о регистрации цен на препараты из крови и плазмы крови по требованиям для референтных лекарств. По словам эксперта Всероссийского союза пациентов Алексея Федорова, это позволит держателям регудостоверений не применять понижающие коэффициенты (биоаналоги должны быть дешевле оригинальных лекарств) и поднять цены вплоть до уровня максимальной из зарегистрированных. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Полина Гриценко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...