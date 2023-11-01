Полимеры требуют перемен

Системные сдвиги на мировом рынке пластиков ставят перед российскими нефтехимиками новые задачи. База для развития отрасли в России создана, но сегодня на первый план выходят вопросы, которые традиционно были второстепенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пластики являются неотъемлемой частью жизни большинства людей. Мебель, посуда, одежда, оргтехника и многое другое, без чего немыслим наш быт, изготавливаются из этих материалов. Вместе с тем индустрия производства пластиков несопоставима по размерам с такими гигантами, как нефтегазовый сектор, металлургия или сельское хозяйство. Однако именно близость к конечному потребителю с разнообразием его запросов обеспечивала этой относительно молодой отрасли ежегодный опережающий ВВП рост и бурное развитие номенклатуры продукции, которая сегодня исчисляется тысячами марок.

Чуть более чем за 80 лет производство пластиков претерпело череду системных изменений, которые были вызваны рыночными, технологическими, регуляторными и прочими факторами. Происходящая сегодня трансформация не исключение. Разрушение традиционных цепочек поставок на фоне пандемии COVID-19, масштабное внедрение механизмов нерыночного регулирования, неоднородность зеленого законодательства, растущие требования потребителей к кастомизации продуктов — все это толкает компании и даже целые страны к регионализации отрасли, которая сопровождается политикой протекционизма и созданием условий для привлечения инвестиций в собственные производства. Основной задачей становится насыщение развивающихся внутренних рынков.

Это происходит на фоне сокращения периода ценовых циклов вместе с ростом амплитуды колебаний котировок. Кроме того, увеличение среднегодовых вводов мощностей с 6 млн тонн 10–15 лет назад до 10 млн тонн, несомненно, ужесточает конкуренцию. Мир приходит в состояние «полимерной гонки».

При этом, несмотря на то что основную часть рынка пластиков (объемом 400 млн тонн продуктов в год) составляют простые крупнотоннажные продукты, опережающий ВВП темп роста отрасли обеспечивается за счет специальных марок. Поэтому хоть большие конкурентоспособные заводы, работающие на недорогом сырье, и продолжат играть важную роль, их устойчивое функционирование напрямую связано с расширением марочного ассортимента.

Такие стратегические цели развития российской нефтехимии, сформулированные около десяти лет назад, как раскрытие потенциала нефтехимического сырья, развитие внутреннего рынка, выход на лидирующие позиции на международном рынке пластиков, в целом остаются актуальными. Но сама стратегия требует корректировки. И многие шаги в этом направлении уже сделаны.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ российских пластиков всегда являлся практически гарантированный доступ к сырью. Долгое время отсутствие газоперерабатывающей инфраструктуры было сдерживающим фактором для развития отрасли, но введение системы господдержки в виде обратных акцизов значительно упростило решение этой задачи. Такой метод регулирования также существенно ограничил влияние волатильности энергетических рынков на наших нефтехимиков и создал важное конкурентное преимущество.

Новым вызовом для индустрии стало ограничение доступа к технологиям, оборудованию и вспомогательному сырью для нефтехимии. Как ни странно, актуальные проблемы активизировали работу над новыми проектами. Многие наиболее критичные для действующих производств вопросы были решены еще в 2022 году либо путем подбора альтернативных поставщиков, либо переходом на самообеспечение. Из оставшихся проблем лишь небольшая часть выглядит как абсолютно нерешаемая. Таким образом, говорить об отмене или постановке проектов на паузу оснований нет, но их сдвиг на один-два года, скорее всего, неизбежен. В текущей ситуации риск для новых заводов имеет скорее рыночный характер.

Как ранее отмечалось, мировой рынок стандартных крупнотоннажных полимеров не отличается высокими темпами роста и является высококонкурентным. Именно поэтому стремление к стопроцентному импортозамещению технологий и оборудования не столь актуально для зрелых крупнотоннажных продуктов. А вот развитие технологий, нацеленных на средне- и малотоннажную кастомизированную продукцию, сейчас является жизненно необходимым для победы в нынешней «полимерной гонке». Это даст возможность встроиться в молодые растущие рынки, где меньше явных технологических лидеров, а у новых игроков больше шансов на успех.

Что касается внутреннего рынка, то актуальность его развития резко возросла еще в 2020 году на фоне ограничений, связанных с COVID-19. Сейчас же эта задача имеет стратегическую важность, поскольку, несмотря на его относительно скромные размеры, это самый надежный потребитель для российских производителей пластиков.

Международные регуляторные ограничения как зеленого характера, так и чисто политического, несомненно, повлияли на торговые потоки. Вместе с тем не меньшее влияние на рынок оказывают вводы новых мощностей в традиционных странах—импортерах продукции. Поэтому делать прогнозы об ожидаемом рыночном балансе сейчас преждевременно.

Основной целью развития российских компаний на глобальном рынке должна стать диверсификация сбыта. И одним из ее перспективных направлений может стать участие наших производителей в международных проектах и партнерствах, которым мы со своей стороны можем предложить доступ к сырью и даже технологии и получить взамен рынки сбыта и бесценный опыт.

Российская нефтехимия имеет все предпосылки для роста в долгосрочной перспективе. У компаний есть сырье и работающая система отраслевой государственной поддержки, строится инфраструктура. Но сейчас необходимо уделить внимание решению проблем, которые традиционно находились не в фокусе: создание технологий производства средне- и малотоннажных (но востребованных!) марок продуктов, а также развитие внутреннего и диверсификация международных рынков сбыта вместо их простого принятия. Именно эти составляющие сделают российскую нефтехимию самодостаточной и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Дмитрий Акишин, управляющий директор компании «Имплемента»