Инвестиции собрались на складах

Рост ставок аренды и дефицит складских площадей привлекает на рынок новых инвесторов. Фонд под управлением компании «Фортис-Инвест», которую связывают с банком «Санкт-Петербург», вложится в строительство склада на 63 тыс. кв. м в Шушарах. Ставки аренды площадей в этом сегменте растут, но для минимизации рисков девелоперы предпочитают строить склады под конкретного клиента, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под строительство комплекса было выкуплено 13 га в поселке Шушары. Инвестиции в проект не раскрываются, ввод объекта запланирован на сентябрь 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Под строительство комплекса было выкуплено 13 га в поселке Шушары. Инвестиции в проект не раскрываются, ввод объекта запланирован на сентябрь 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга построят спекулятивный склад площадью 63 тыс. кв. м, инвестором которого выступит ЗПИФ под управлением компании «Фортис-Инвест». Об этом «Ъ-СПб» рассказали в NF Group (консультант проекта) и УК «Фортис-Инвест». Под строительство комплекса было выкуплено 13 га в поселке Шушары. Инвестиции в проект не раскрываются, ввод объекта запланирован на сентябрь 2024 года. В ЗПИФ объединена группа частных инвесторов, для которых это будет первый проект на складском рынке, пояснили «Ъ-СПб» в «Фортис-Инвест». Владельцев паев в компании не раскрывают.

В управлении «Фортис-Инвест» находится 25 фондов с общим объемом активов более 30 млрд рублей, включая складскую, офисную, жилую недвижимость, а также земельный банк более 600 га. Основным владельцем УК «Фортис-Инвест» с долей 90,9% выступает ООО «Скиф» Виолетты Порошиной, еще 9,1% — у Владимира Крутова, указано в «СПАРК-Интерфакс». Источники «Ъ-СПб» связывают «Фортис-Инвест» с банком «Санкт-Петербург». В его отчетности за 2020 год ЗПИФ «Невский — Шестнадцатый фонд» под управлением «Фортис-Инвест» указан в качестве дочерней структуры. В кредитной организации оперативно не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Инвестиции в складской проект могут составить 4 млрд рублей без учета стоимости земли, подсчитал директор департамента рынков капитала и инвестиций Bright Rich | CORFAC International Алексей Федоров. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров дает более высокую оценку: 4,1–4,4 млрд рублей без НДС. Инвестиции в проект на ранней стадии и общерыночный рост стоимости складов позволят обеспечить более высокую доходность, рассчитывает гендиректор УК «Фортис-Инвест» Алексей Лестовкин.

Сейчас удачное время для таких проектов, уверен руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. Вакансия на складском рынке Петербурга и Ленобласти близка к нулю, а все анонсированные проекты уже законтрактованы, объясняет он. Из-за нехватки площадей средневзвешенная ставка аренды с конца 2022 года увеличилась на 30%, до 7,5 тыс. рублей за «квадрат» в год, что сокращает срок окупаемости, уточнил господин Князев.

По данным Maris, за девять месяцев 2023 года на рынок Санкт-Петербурга были сданы 12 индустриально-складских комплексов общей площадью 265 тыс. кв. м. Этот показатель вдвое выше, чем за весь 2022 год. До конца текущего года ожидается ввод еще 265 тыс. кв. м складов, отмечают аналитики Maris. Объем свободных площадей на рынке Санкт-Петербурга на конец третьего квартала составил 0,4% в классе А и 1,2% в классе B, подчеркивают в Bright Rich | CORFAC International.

Интерес к складской недвижимости будет расти, в том числе со стороны новых игроков, уверен Алексей Федоров. Сложившиеся рыночные условия позволяют обеспечить доходность в 12% годовых и более, а надежность вложений гарантируется долгосрочными договорами с крупными компаниями, уточняет эксперт. Склады находятся в топе предпочтений широкого круга инвесторов, поскольку с начала пандемии логистическая отрасль бурно развивается, добавляет Сергей Владимиров.

Но с учетом нормы капитализации новых проектов и уровня ставок в существующих комплексах 60–65 тыс. рублей за «квадрат», которые требуются для строительства склада, выглядят заградительной ценой для многих компаний, считает Александр Шевелев. По его словам, дополнительно ситуацию усугубляет рост ключевой ставки и волатильность цен на стройматериалы. На этом фоне девелоперы отдают предпочтение проектам под конкретного заказчика (built-to-suite и built-to-rent), которые более устойчивы к внешним факторам, резюмирует аналитик.

Константин Куркин