Анна Фролова выиграла этап гран-при России по фигурному катанию в Красноярске

Фигуристка Анна Фролова заняла первое место в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Красноярске. Вероника Яметова заняла второе место, Мария Агаева — третье.

По итогам произвольной программы, которая определила окончательное количество баллов среди фигуристок, Фролова набрала в сумме 215,55 балла, Яметова — 211,29, Агаева — 208,91.

Среди спортивных пар на этапе Гран-при в Красноярске первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (221,20), второе — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,93), третье — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (205,70).

Следующий этап Гран-при пройдет в Казани 11 и 12 ноября.

Эрдни Кагалтынов