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Коммерсантъ FM
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Lufthansa собирается нанять 2 тыс. пилотов к 2025 году

Lufthansa заявила, что к концу 2025 года ей нужно будет нанять 2 тыс. пилотов. Это связано с тем, что во время пандемии COVID-19, когда количество авиаперелетов резко упало, авиакомпания активно сокращала сотрудников: за два года ее штат сократился с чуть менее 140 тыс. человек до 100 тыс. Этим летом Lufthansa, как и многие другие авиакомпании, в условиях резкого роста спроса на авиаперевозки столкнулась с нехваткой персонала и была вынуждена отменять рейсы.

В сентябре генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор уже заявил, что компания наймет 20 тыс. новых сотрудников до конца 2023 года. Теперь Lufthansa запустила кампанию по найму пилотов, причем в авиакомпании отметили, что собираются нанимать как опытных профессионалов, так и новичков. При этом в компании заявили, что сложностей с наймом у нее нет и что в Lufthansa приходит много кандидатов на такие должности, так что на ближайшие курсы пилотов, которые проводит авиакомпания, уже нет мест.

Яна Рождественская

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