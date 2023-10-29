Тайсона Фьюри размяли глубоким нокдауном

Самый неожиданный, самый странный бой года превратился в одно из главных его событий в профессиональном боксе. Дебютировавший в «смежном» виде супертяж из смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион UFC — основного в них промоушена — Франсис Нганну почти победил выдающегося чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри, собирающегося в ближайшие месяцы стать чемпионом абсолютным. По ходу поединка в Саудовской Аравии Фьюри побывал в нокдауне и выигрыш добыл раздельным решением судей и вопреки статистике. В ней по некоторым ключевым показателям камерунец превзошел британца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсис Нганну (слева) превзошел Тайсона Фьюри по некоторым важным статистическим показателям, в том числе по количеству акцентированных ударов

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri, Ahmed Yosri / Reuters Франсис Нганну (слева) превзошел Тайсона Фьюри по некоторым важным статистическим показателям, в том числе по количеству акцентированных ударов

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri, Ahmed Yosri / Reuters

Человек, который, дожидаясь окончания затянувшегося шоу в Эр-Рияде, прикорнул во время разогрева и вновь открыл глаза уже после того, как позади остался венчавший турнир бой, должен был подумать, что ничего по-настоящему интересного все-таки, к счастью, не пропустил. На арене происходило то, что американцы называют stairdown,— обмен взглядами между участниками будущего топового боя. Друг напротив друга, практически впритык, стояли Тайсон Фьюри и Александр Усик, недавно все-таки договорившиеся о том, что то ли на излете декабря, то ли чуть позже здесь же, в Саудовской Аравии, подерутся за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поставив на кон свои пояса: британец — Всемирного боксерского совета, украинец — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). И этот stairdown был, конечно, заранее вписан в сценарий как вполне естественный, что ли, его финал: Фьюри ярко выигрывает в бою, воспринимавшемся как «разминочный» для него перед схваткой с Усиком, а потом усталый, но довольный закрепляет договоренность о поединке мегакрутого значения и уровня символической процедурой, которая в его профессии бывает поважнее подписи под контрактом.

Но зрителя, проспавшего выступление Тайсона Фьюри, обязан был кольнуть, насторожить уже его внешний вид: основательно подбитый глаз, выражение лица, совсем не похожее на то, что бывает у триумфатора,— какое-то слегка виноватое. Выражение лица, заставляющее поскорее посмотреть бой в записи, чтобы понять, отчего stairdown прошел немножко вопреки сценарию, а посмотрев — испытать настоящий шок, раз уж его испытали даже многое повидавшие обозреватели ESPN, признавшиеся, что в своей жизни не наблюдали ничего подобного.

Доказательств того, что ударная техника из смешанных единоборств — ноль, когда речь заходит о столкновении с боксером на его территории, то есть в поединке по правилам бокса, было в последнее время получено предостаточно. В 2017 году Флойд Мейуэзер от души поиздевался над Конором Макгрегором. Позже увлекшийся боксом блогер Джейк Пол побил целый отряд бросавших ему вызов отличных бойцов из MMA: Бена Аскрена, Тайрона Вудли, Андерсона Силву, Нейта Диаса. Оснований считать, что Франсис Нганну нарушит тренд, вроде бы не было, несмотря на то что он заработал чемпионский титул и славу в UFC, прежде чем в начале года рассориться с его руководством и сбежать, благодаря исключительно своему сумасшедшей силы удару, а не борцовским навыкам. В конце концов ему, как и Макгрегору, выпало столкнуться не с полулюбителем наподобие Пола, а величиной безусловной, супертяжем, по всеобщему признанию, уникального дарования. Но Нганну едва не сотворил чудо.

Этот бой был, несомненно, гимном терпению и мудрости тренеров — Эрика Никсика, Дьюи Купера и подключившегося к подготовке камерунца великого Майка Тайсона, работавших с Франсисом Нганну, который именно боксом как самостоятельным жанром никогда не занимался.

Он был гимном дисциплинированности и хладнокровию самого Нганну, идеально воплощавшего все их установки в жизнь на ринге. И он помимо всего прочего указывал на уязвимость Тайсона Фьюри.

То, что ему некомфортно, было очевидно еще до третьего раунда. Со стороны казалось, что Фьюри просто ошарашен тактикой соперника, который вопреки советам не имевших отношения к его тренировочному процессу экспертов отказывается от постоянного движения, иногда просто застывает перед британцем, но при этом напрасно выглядит легкой мишенью, потому что все решают идеальный тайминг, когда атаку заранее считывают и незамедлительно отвечают на нее, и чувство дистанции. А она все время почему-то такая, что удобна Нганну,— не впритык к оппоненту, но и не на том расстоянии от него, чтобы тот пробил, выпрямив длинную руку. Зато позволяющая при необходимости клинчевать, ломать ритм.

Плюс безнадежный аутсайдер все видит и как бы мимикрирует под стопроцентного фаворита, отзеркаливает его, вместе с ним, например, меняя стойку, словно дразня чемпиона.

А в третьем раунде случилось нечто совсем уж громоподобное. Тайсон Фьюри в очередной раз попробовал выстрелить серией и в очередной раз нарвался на ответ. Только теперь левый крюк от Нганну пришелся ему в висок, убедительно продемонстрировав, чем камерунец добыл право называться лучшим панчером, когда-либо появлявшимся в смешанных единоборствах. Фьюри рухнул на настил, и это был достаточно глубокий нокдаун, из категории таких, после которых надо долго приходить в себя.

Британец кое-как переварил потрясение, но, даже получив урок, все равно никак не мог приспособиться к специфической манере Франсиса Нганну, к его реакции, к его каменному спокойствию, которое ничем не расшатаешь. А Нганну и ближе к финишу десятираундового боя находил возможности задать Тайсону Фьюри недурную трепку.

Перед этим поединком трудно было представить, что все в нем может дойти до объявления счета на судейских картах. Еще труднее было представить, что счет будет невозможно угадать. В итоге Тайсону Фьюри повезло. На сторону Франсиса Нганну встал один арбитр, поставивший 95:94 в его пользу. Двое других отдали выигрыш британцу — 95:94 и 96:93. А версию насчет того, что во многом успех Фьюри принес сценарий, не предусматривавший его осечки, подкрепляла статистика от CompuBox. В активе британца было побольше попаданий, чем у камерунца,— 71 против 59. Зато тот чаще выбрасывал удары — 231 против 223, а главное, чаще отправлял в цель удары акцентированные.

У Фьюри их прошло 32 против 37 у Нганну, который, несмотря на поражение, надо полагать, в восприятии всех, кто отвечает за профессиональный бокс, трансформировался из выскочки, хотевшего экспериментом срубить быстрых денег, в серьезного игрока на рынке.

Настолько серьезного, что рядом с его фамилией, рассуждая о перспективах и планах камерунца, не стыдно ставить фамилии наиболее уважаемых конкурентов Тайсона Фьюри и Александра Усика — Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера. Этот вечер, похоже, прилично скорректировал расклад в супертяжелом весе.

Алексей Доспехов