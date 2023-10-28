Мамука Усубян победил Джабара Аскерова в главном бое RCC Fair Fight 23

В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Fair Fight 23. Он состоял из 11 боев по кикбоксингу, восемь из них по правилам К-1, а три были проведены в регламенте Fair Fight Extreme с MMA перчатками (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства).

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Победу в главном поединке вечера единогласным решением судей одержал Мамука Усубян (Екатеринбург), являющийся чемпионом мира по версии лиги RCC Fair Fight. Его соперником был Джабар Аскеров (Махачкала). Противостояние прошло по правилам классического кикбоксинга в легком весе.

«Любая победа — это радость. Джабар Аскеров является легендой, о чем знают все. Так что я получил большое удовольствие, разделив с ним ринг. Он очень хороший боец, но мой план был чуть лучше»,— рассказал победитель. «Было много объективных причин поражения. Тем более в последний раз я боксировал, упав в тяжелый нокаут»,— отметил господин Аскеров.

Другие противостояния закончились так:

Сергей Филатов (Новосибирск) победил Станислава Захарченко (Москва) единогласным решением судей. Категория: полулегкий вес.

Дмитрий Дмитриев (Екатеринбург) выиграл дебютанта Антипа Бачурина (Сургут), завоевав четвертую победу не имея поражений, единогласным решением судей. Категория: легкий вес.

Ованес Нагабедян (Сочи) одолел Александра Михайлюка (Владивосток) единогласным решением судей через экстра-раунд. Категория: легкий вес.

Магомед Магомедов (Москва) выиграл Нурадила Алиева (Новый Уренгой) после отказа от боя соперником. Категория: кикбоксинг в MMA перчатках, полусредний вес.

Иван Петренко (Екатеринбург) победил техническим нокаутом Фернандо Альмейду (Куритиба) посредством нескольких нокдаунов в первом раунде, продлив серию без поражений до четырех. Категория: полутяжелый вес.

Арсений Смирнов (Екатеринбург) одолел Бруно Сузано (Порто) единогласным решением судей. Категория: полутяжелый вес.

Тьян Де Вриес (Амстердам) превзошел Никиту Козлова (Екатеринбург) единогласным решением судей, продлив серию побед до 17. Категория: полутяжелый вес.

Александр Скворцов (Нижний Новгород) и Дмитрий Киреев (Омск) закончили противостояние ничьей после экстра-раунда. Категория: кикбоксинг в ММА перчатках, легкий вес.

Эдуард Сайк (Тюмень) победил Джойлтона Луттербаха (Рио-Де-Жанейро) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.

Борис Медведев (Екатеринбург) превзошел в дебютном поединке Магомедсайгида Алибекова (Махачкала) единогласным решением судей в со-главном бою турнира. Категория: кикбоксинг в MMA перчатках, полусредний вес.

Александр Стародумов

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