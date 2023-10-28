На Кубани в 2023 году урожай превысил 14 млн тонн

В Краснодарском крае в текущем году урожай составил 14,3 млн тонн. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе подведения итогов уборочной кампании в регионе на праздновании Дня урожая 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Урожай пшеницы в этом году составил 9,6 млн т, кукурузы — 2,5 млн т, подсолнечника — 1,3 млн т. Кроме того, в крае было собрано по 500 тыс. т овощей, а также фруктов и ягод, винограда — 260 тыс. тонн.

Как отметил глава региона, хлеб из кубанского зерна не только у миллионов россиян на столах, но и у жителей пятидесяти государств мира. И это является общим достижением всех тружеников АПК Краснодарского края.

«Этот год испытывал нас на прочность — сначала прошли проливные дожди, затем была засуха. Наши аграрии приучили нас к рекордам, но этот урожай, добытый в настоящей битве, еще слаще», — написал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Андрей Пугачев

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