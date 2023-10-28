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Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького

В возрасте 96 лет умерла актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, сообщила пресс-служба театра им. Вахтангова.

Актриса Дарья Пешкова, 1968 год

Актриса Дарья Пешкова, 1968 год

Фото: Александр Максимов / РИА Новости

Актриса Дарья Пешкова, 1968 год

Фото: Александр Максимов / РИА Новости

Дарья Пешкова родилась в 1927 году в Италии — в городе Неаполь. В 1930 году она с семьей вернулась в Россию. В 1945 году госпожа Пешкова поступила в Театральное училище имени Щукина. В 1949 году ее приняли в труппу театра им. Вахтангова, где она прослужила почти 75 лет.

За свою театральную карьеру госпожа Пешкова сыграла около 50 ролей, в том числе Катю («Поют жаворонки»), немку («Идиот»), бабу («Виринея»), акушерку («Анна Каренина»), цыганку Глашу («Живой труп»), странницу («Пристань»), Палагею («Люди как люди»).

Эрдни Кагалтынов

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