На шахте «Саранская» в Казахстане произошел пожар

В Казахстане на шахте «Саранская», принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», произошел пожар. Горняки эвакуированы. Пострадавших нет. Это второй за последние десять дней пожар на шахтах компании «АрселорМиттал Темиртау».

«На шахте "Саранская" в 01:55 (22:55 мск, 26 августа.— "Ъ") произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС (профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба.— "Ъ") пожар был ликвидирован. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются»,— говорится в сообщении на сайте компании.

17 августа в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте «Казахстанская», которая также принадлежит «АрселорМиттал Темиртау», произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда при пожаре под землей находились 227 работников. В результате пожара пятеро из них погибли.

«Арселор Миттал Темиртау» — крупнейшее предприятие горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы «Арселор Миттал». Компания делится на три департамента: стальной, угольный и железорудный.