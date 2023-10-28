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Коммерсантъ FM
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Диски проигрывают ритейл

Продажи консольных игр смещаются на маркетплейсы

По итогам трех кварталов 2023 года продажи физических копий консольных игр (PlayStation, XBox, Nintendo) в рознице снизились на 8,3% год к году в физическом выражении и на 6% в денежном. Обратная ситуация наблюдается на маркетплейсах и классифайдах, куда постепенно смещается торговля дисками с играми: число сделок по продаже, например, на «Авито» выросло на 10% год к году.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев этого года объем продаж дисков с консольными играми (PlayStation, Xbox, Nintendo) в рознице составил 1,1 млн шт., или 3,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рынок снизился и в натуральном выражении (тогда было продано 1,2 млн дисков), и в денежном (с 3,6 млрд руб.). Данные “Ъ” предоставил источник в крупном дистрибуторе электроники. В «М.Видео-Эльдорадо» не предоставили абсолютные показатели по рынку, раскрыв лишь доли продаж консольных игр в разрезе платформ (см. таблицу). Представитель сети добавил, что ожидает сезонного роста продаж физических копий консольных игр в четвертом квартале, когда «появляется большое количество новинок, наступает период распродаж и выбора новогодних подарков».

Продажи консольных игр по итогам трех кварталов 2023 года

Платформа Доля
PlayStation 4 50%
PlayStation 5 25%
Nintendo 14%
Xbox 11%

Источник: «М.Видео-Эльдорадо».

Наметившийся спад продаж игр в рознице возвращает показатели на уровни 2021 года после резкого роста в 2022-м. Так, число проданных за три квартала 2023 года дисков совпадает с показателем за аналогичный период последнего «довоенного» года — 1,1 млн. После февраля 2022 года российские владельцы консолей столкнулись с проблемами при покупке цифровых копий игр в PlayStation Store и Xbox Game Store: площадки ограничили прием оплаты. Это привело к росту спроса на физические копии дисков (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

При сопоставимом числе проданных дисков средние цены на них в рознице растут. Раньше дистрибуторы имели возможность напрямую работать с международными издателями игр, объясняют в «Буке». «Теперь же из-за ухода большинства издателей с российского рынка компаниям пришлось адаптироваться к новым условиям, менять бизнес-процессы и логистику»,— говорит представитель компании. «Обходные торговые пути есть, их почти невозможно заблокировать, но они и делают игры дороже»,— соглашается глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. В сентябре РБК со ссылкой на данные Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр (РАДИ) писал, что средняя цена за один диск с игрой выросла на 73% — с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. руб. «В новых реалиях на ценообразование влияет доступность товара и условия его закупки у поставщика, сюда же могут входить локальные налоги места закупки. Другими важными факторами помимо логистики являются курс валют, трансакционные издержки, российские налоги и пошлины»,— объясняет представитель «М.Видео-Эльдорадо».

При этом обратная ситуация наблюдается в продажах консольных игр через маркетплейсы и классифайды. Так, в «ТМТ Консалтинге» рассказали “Ъ”, что по итогам трех кварталов 2023 года через «Авито» было совершено 950 тыс. подобных сделок, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. “Ъ” обратил внимание, что цены на игры на маркетплейсах, как правило, ниже, чем в сетях. Например, Cyberpunk 2077 (ps4) на «Яндекс. Маркете» продается от 2,7 тыс. руб., на Wildberries — от 2,1 тыс. руб., а в «М.Видео» та же игра стоит порядка 3,7 тыс. руб. В «Яндекс. Маркете» отказались от комментариев, в Wildberries на запрос не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке видеоигр предполагает, что спрос на физические копии консольных игр в дальнейшем будет смещаться из классического ритейла в маркетплейсы и классифайды: «Ценовая разница для покупателей выглядит слишком существенной».

Никита Королев

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