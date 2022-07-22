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Коммерсантъ FM
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Гейминг вопреки

Продажи обходного доступа к играм растут

Количество предложений, содержащих схемы обхода ограничений на покупку видеоигр в Steam и PlayStation Store в России, растет, но не успевает за потребностями. По оценкам аналитиков, спрос на такие услуги после начала военных действий на Украине увеличился на 24–52%. Посредники зарабатывают 10–250% от цены продукта, к которому обеспечивают доступ. Эксперты считают, что масштабы серых схем будут расти, но и легальный рынок в итоге перестроится, найдя другие модели продаж.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Число опубликованных на «Авито» объявлений с предложением оформить подписку и покупку контента на игровых сервисах (в первую очередь на Steam, принадлежащем американской Valve), оплатить которую сейчас из РФ невозможно, за второй квартал выросло на 11% по сравнению с первым, отмечают аналитики TelecomDaily. Спрос на такие услуги увеличился на 24%, на подписку на PlayStation+ (PS+, принадлежит японской Sony, подписка позволяет ежемесячно получать новые игры) — на 52% при росте предложения на 3%.

После начала военных действий на Украине российские геймеры испытывают трудности с покупкой лицензионных игр. PlayStation полностью ограничила для них работу внутреннего магазина PlayStation Store, а также возможность приобрести или продлить подписку на PS+. Steam начала отклонять запросы на покупку игр из РФ. Сначала проблема была связана с оплатой, но затем и сами игровые студии заявили об остановке продаж россиянам. Среди них The Creative Assembly (серия Total War), Sports Interactive (Football Manager) и CD Projekt Red (серия игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077) и другие.

“Ъ” изучил объявления на «Авито». Так, один из продавцов предлагает организовать покупку игр в PlayStation Store через Турцию. Пользователю создают местный аккаунт PS+. До начала марта месячная подписка на PS+ в РФ стоила 529 руб., ежегодная — 3299 руб. На «Авито» предлагают оформить ее даже дешевле, за 450 руб. и 1490 руб. соответственно. Дело в том, что в Турции подписка гораздо дешевле: на сайте Sony она стоит 40 лир (128 руб.) в месяц и 240 лир (770 руб.) в год. Таким образом, продавец зарабатывает 250% и 93% соответственно.

В отношении Steam схема другая: посредники покупают за рубежом игры, которые невозможно приобрести в аккаунтах в РФ и оплатить с российских банковских карт, а затем передают их клиентам как подарок внутри системы. «Наценка будет зависеть от стоимости игры, в среднем не более 10%»,— обещает один из продавцов. При другом варианте продавец создает новый аккаунт в Steam за рубежом, покупает на него игры, а затем дает доступ.

В «Авито» заявили, что блокируют объявления, которые «не соответствуют законодательству и правилам площадки», заверив, что «подписку на сервисы, которые запрещены законодательством РФ, купить невозможно». Впрочем, покупку игр и подписок за рубежом в России не ограничивают, запреты остаются на стороне иностранных сервисов. «Спрос на такие услуги есть, особенно среди тех, кому лень самому найти выход из ситуации: например, выехать в одну из стран СНГ, открыть счет, завести новый аккаунт в PlayStation Store с привязкой к другой стране и покупать игры»,— говорит разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников. «На турецком рынке игры стоят сильно дешевле, поэтому ушлые — в хорошем смысле — геймеры решают две задачи: выбираются из-под санкций платформ в индивидуальном порядке и экономят на покупке»,— подтверждает основатель rawg.io Гаджи Махтиев.

По словам независимого эксперта Александра Зезюлина, если ограничения на покупку игр не будут сняты, число способов обойти запрет на покупку контента и посредников будет расти. В то же время, полагает господин Овчинников, если обходные схемы станут массовыми, владельцы сервисов могут начать блокировать такие аккаунты. Российских же альтернатив немного: единственная отечественная компания, имеющая игровой стор (My.Games),— VK. Там от комментариев отказались. В конце концов, полагает господин Зезюлин, устоявшаяся модель продажи игр через сторы вообще уйдет. Вполне возможно, поясняет он, что компании, например, наладят официальные продажи коробочных версий игр, которые будут ввозиться в РФ по схеме параллельного импорта.

Никита Королев, Тимофей Коренев

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