Офицер оставил Крымский мост без защиты

Как стало известно “Ъ”, во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. По версии следствия, полковник, злоупотребив должностными полномочиями, закупил почти на 400 млн руб. для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса «Орел-БПЛА», которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять вражеским беспилотникам. В результате важнейший объект в условиях специальной военной операции (СВО) оказался в «досягаемости» огневого поражения противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении полковника Волкова поступило во 2-й Западный окружной военный суд, было зарегистрировано соответствующим образом, но конкретному судье пока еще не распределено. Тем не менее предполагается, что материалы рассмотрят в закрытом от публики режиме.

Расследование по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Главное военное следственное управление СКР проводило с середины марта этого года. Поводом послужили материалы проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. В конце того же месяца Сергей Волков был задержан сотрудниками ФСБ в своем кабинете в здании главкомата Росгвардии на Красноказарменной улице Москвы.

В материалах уголовного дела говорится, что еще в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста. Выполнение этой задачи было возложено на полковника Волкова. Однако он, как было установлено в ходе предварительного расследования, приступил к ее выполнению только в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года. В связи с этим возникал риск возврата в бюджет средств, выделенных для приобретения комплексов, что могло привести к срыву исполнения поручения президента России, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность.

Чтобы избежать негативных для себя последствий, Сергей Волков, установило следствие, поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение у ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» двух комплексов «Орел-БПЛА», предназначенных для радиолокационного обнаружения, сопровождения и подавления каналов беспилотников малого класса. При этом, как считает следствие, офицер знал, что эти комплексы имеют характеристики, не соответствующие техническому заданию. Не поставив в известность свое руководство, господин Волков направил подготовленные им документы в департамент реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии. А 24 октября 2020 года организовал проведение электронного аукциона, по результатам которого его победителем стало ФГУП, с которым и был заключен контракт на поставку двух комплексов «Орел-БПЛА» в базирующийся в Керчи 39-й морской отряд.

Предприятие изготовило комплексы, за которые было заплачено 395 млн руб. В октябре 2021 года их приняла ведомственная комиссия. Однако уже через месяц в ходе практических испытаний выяснилось, что комплексы не имеют возможности радиоподавления беспилотников, в связи с этим их использование руководством Росгвардии было приостановлено.

Противоправные действия Сергея Волкова, говорится в материалах следствия, «повлекли за собой» существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, снижение боевой готовности морского отряда Росгвардии, в том числе по охране транспортного перехода через Керченский пролив в условиях СВО. Крымский мост оказался в «досягаемости» огневого поражения средств БПЛА противника. Тяжкими последствиями в деле также признано «неправомерное расходование» из бюджета Российской Федерации 395 млн 486 тыс. 196 руб. на закупку комплексов.

Напомним, что ранее сам офицер не признавал вину, утверждая, что в силу занимаемой должности не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов для борьбы с беспилотниками, а также на их цену. По версии фигуранта, свою вину на него переложили другие офицеры. Перед судом он предстанет, находясь под домашним арестом.

Юрий Сенаторов