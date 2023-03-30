Полковник — не орел

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который был арестован в среду судом по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чтобы не возвращать средства, выделенные на защиту Крымского моста, полковник организовал закупку на почти 400 млн руб. двух радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам просто не могли противостоять вражеским беспилотникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении полковника Волкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) главное военное следственное управление СКР возбудило 17 марта этого года. Поводом послужили материалы проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. 28 марта Сергей Волков был задержан сотрудниками ФСБ в своем кабинете в здании главкомата Росгвардии на Красноказарменной улице Москвы. В тот же день следователь предъявил ему официальное обвинение.

Из него следовало, что в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два радиолокационных комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста. Однако полковник Волков по какой-то причине приступил к выполнению задачи в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года. В связи с этим возникал риск возврата в бюджет полученных из него, но не истраченных на комплексы средств. А кроме того, говорится в деле, действия полковника могли привести к срыву исполнения поручения президента 2018 года «О создании системы обеспечения транспортного перехода через Крымский пролив и подходов к нему».

Чтобы избежать для себя негативных последствий, офицер Волков в том же сентябре поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов «Орел-БПЛА» у ростовского ФГУП РНИИРС «заведомо», по версии следствия, зная о том, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием. На сайте ФГУП, которое считается старейшим в Ростовской области оборонным предприятием, говорится, что сейчас оно выпускает станки, системы очистки воздуха и уличные фонари.

Не поставив свое руководство в известность, Сергей Волков направил подписанные им бумаги в департамент реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии, который по результатам электронных торгов, проведенных в октябре того же года, где единственным участником выступало ФГУП, заключило с ним контракт на покупку за 395 млн 486 тыс. 196 руб. двух комплексов «Орел-БПЛА». Они поступили на вооружение 39-го морского отряда Росгвардии.

Однако в середине ноября 2021 года в ходе практического применения «Орлов» экспертами было установлено, что комплексы не способны выполнять задачи по пресечению полетов беспилотников малого класса в охраняемом пространстве в связи с отсутствием технической возможности их радиоподавления в определенных частотных диапазонах и даже в наиболее распространенных каналах передачи данных.

В этой связи заместитель директора Росгвардии в конце июля 2022 года издал приказ, согласно которому эксплуатация «Орел-БПЛА» была приостановлена. Во ФГУП от комментариев воздержались.

Выступая в суде, где военному избиралась мера пресечения, следователь ГВСУ СКР сообщил, что тот уже принимал меры для противодействия следствию, в том числе для сокрытия улик. Так, мобильный телефон полковника в ходе обыска нашли в лотке стиральной машины, предназначенном для закладки стирального порошка.

По версии защиты, просившей о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, полковник Волков в силу занимаемой должности не мог повлиять на тип и технические характеристики комплексов для борьбы с беспилотниками, которые поступили в войска, а также на цену, по которой Росгвардия их приобрела. «Все комплексы были успешно поставлены в войска и эксплуатируются»,— утверждал защитник господина Волкова. По версии адвокатов, уголовное дело в отношении полковника «связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства».

Суд арестовал обвиняемого до 17 мая.

Юрий Сенаторов