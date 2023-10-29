Электросамокаты в Удмуртии завершают сезон

В Удмуртии завершается сезон электросамокатов. В кикшеринговых компаниях наблюдают рост спроса и увеличение числа поездок, при этом снижаются случаи вандализма и ДТП, в том числе благодаря новым ПДД. В Whoosh считают, что городу необходимо больше велодорожек и увеличивать зоны для поездок. В Urent добавили, что они совместно с администрацией Ижевска работают над развитием инфраструктуры, чтобы сделать кикшеринг безопаснее и комфортнее, однако в гордуме сказали, что «сейчас не та ситуация с бюджетом», чтобы развивать инфраструктуру. Эксперты отмечают, что электросамокаты становятся неотъемлемой частью инфраструктуры городов, а кикшеринговые компании на ближайшее будущее обеспечены растущем спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Ардашева Фото: Екатерина Ардашева

Сезон электросамокатов в Удмуртии подходит к концу. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в кикшеринговой компании Urent, в этом году Ижевск стал для них одним из самых активных городов по динамике спроса и росту количества поездок.

«Число поездок выросло более чем в два раза, 75% поездок приходилось на пиковые часы в утреннее и вечернее время. Количество пользователей выросло в 1,5 раза»,— прокомментировали в пресс-службе Urent.

В этом сезоне их электросамокаты также были в Воткинске, Глазове и Сарапуле.

У кикшеринговой компании Whoosh сезон еще продолжается. На время непогоды электросамокаты временно становятся недоступными, но когда на тротуарах сходит снег и наледь, их работа возобновляется.

«Даты завершения сезона нет — следим за изменениями погоды. В целом видим, что Ижевск принял самокаты. 12% жителей города совершили хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh. 82% всех поездок носят транспортных характер — кратчайшим маршрутом из точки А в точку Б, как правило, между остановками общественного транспорта и жилыми кварталами, торговыми центрами. Это подчеркивает важную роль кикшеринга — самокаты дополняют общественный транспорт, улучшают транспортную доступность»,— рассказал пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Случаев вандализма в Удмуртии стало значительно меньше, так как население привыкли к новому виду транспорта, а недобросовестные пользователи поняли, что шеринговые самокаты — частное имущество, за порчу которого грозит административная или уголовная ответственность, говорят в кикшеринговых компаниях.

Участники рынка отмечают, что в Ижевске хорошие условия для поездок на электросамокатах, однако в Whoosh считают, что городу необходимо больше велодорожек, поскольку это основное место для передвижения на электросамокате, а также развивать транспортную сеть и увеличивать зоны для поездок, делать самокаты доступнее на окраинах города. В Urent рассказали, что они постоянно обсуждают с администрацией города, как должна развиваться инфраструктура, чтобы сделать кикшеринг безопаснее и комфортнее. «Мы совместно определяем зоны автоматического снижения скорости и планируем обсуждать совместные проекты по развитию инфраструктуры, как парковочных зон для поддержания порядка в городе, так и развития сети велодорожек»,— рассказали в пресс-службе Urent.

Введение новых правил дорожного движения также благоприятно сказалось на электросамокатах, говорят в кикшеринге. В Urent сказали, что благодаря новым ПДД доля аварийных поездок в прошедшем сезоне снизилась более чем вдвое. «Мы постоянно информировали пользователей о новых правилах в соцсетях, в приложении, на сайте у нас есть целый раздел, который посвящен новым правилам. Также у нас работали консультанты, которые рассказывали про ПДД»,— добавили в пресс-службе. В Whoosh отметили, что новые ПДД дали обязательные для всех правила и единое понимание того, как надо ездить на электросамокатах, однако одного сезона недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. «В этом сезоне мы проводили обучение в школе вождения, вместе с ГИБДД участвовали в информационных рейдах по городу. Эта работа уже приносит результаты»,— сказал Денис Балакирев.

В 2024 году Urent планируют расширять парк в городах Удмуртии, где они уже присутствуют, а также, при наличии спроса, откроют кикшеринг и в других населенных пунктах региона. «Мы каждый год обновляем парк, поэтому в новом сезоне в городе будет больше новых самокатов с дополнительными характеристиками для более комфортных поездок, а также вырастет количество электросамокатов в городе, так как с каждым годом спрос только растет»,— прокомментировали в пресс-службе Urent.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Алексей Хлебников также отмечает, что электросамокаты пользуются популярностью, а у кикшеринговых компаний есть все предпосылки для развития и увеличения парка самокатов. «Пользуются ими либо те, для кого это развлечение, либо те, для кого это альтернатива общественному или личному транспорту. Думаю, вторых больше. Если позволяет время и погода, то перемещаться по городу на самокате дешевле и приятнее, чем на такси»,— поделился мнением господин Хлебников. Однако он не уверен в возможностях развития инфраструктуры в Ижевске. «Не та сейчас ситуация с бюджетом города, чтобы можно было целенаправленно развивать инфраструктуру для самокатов. Но так уж сложилось, что в Ижевске одно время было модно делать велодорожки, поэтому какая-то часть инфраструктуры есть»,— добавил Алексей Хлебников.

ПФО входит в топ-3 российских округов, удвоив за год количество пользователей сервиса кикшеринга и уступив только ЦФО, подчеркнул кандидат экономических наук, техноброкер Сергей Гатауллин. «Электросамокаты становятся неотъемлемой частью инфраструктуры городов, а провайдеры кикшеринговых услуг обеспечены в обозримом горизонте растущим спросом. При этом СИМ трансформируются от формата развлечений к доступной и удобной альтернативе преодоления части или всего ежедневного рабочего маршрута. Интересно отметить и значительный рост в этом сезоне пользователей в возрастной группе старше 50 лет, хотя можно предположить эффект низкой базы»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова