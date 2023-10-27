Законопроект о возвращении прямых выборов мэров в Прикамье рассмотрен не будет

Лидер фракции «Новые люди» Денис Шитов отозвал подпись под законопроектом, который предполагает возможность избирать муниципального главу на всеобщем голосовании путем изменения местного устава.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ депутат Денис Шитов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам политик сообщил, что сегодня неподходящее время для подобных инициатив (его заявление есть в распоряжении «Ъ-Прикамье»). «Накануне масштабной президентской кампании партии должны работать на консолидацию российского общества. В период специальной военной операции, когда страна противостоит внешним вызовам, необходимо создавать надежную опору внутригосударственному курсу. Нет ничего плохого в муниципальных выборах глав, но сейчас неподходящее время для предлагаемых изменений. Мы планируем вернуться к этому вопросу позже»,— заявил парламентарий.

Законопроект, допускающий проведение прямых выборов глав муниципалитетов Прикамья (за исключением ЗАТО Звездный), был внесен на рассмотрение краевого парламента руководителями оппозиционных фракций Анной Барановой (КПРФ), Олегом Постниковым (ЛДПР), Вероникой Куликовой («Справедливая Россия — За правду») и Денисом Шитовым («Новые люди») в начале октября. Инициативу должны были рассматривать на ноябрьском заседании заксобрания.

Ранее руководители 11 муниципалитетов Пермского края подготовили отзывы на проект закона о возвращении прямых выборов глав городских и муниципальных округов. Ни один из глав проект не поддержал.

Лидер фракции ЛДПР Олег Постников сообщил, что Денис Шитов позвонил ему и сообщил об отзыве. Депутат также сообщил «Ъ-Прикамье», что правовое управление заксобрания указало на следующее: если один из авторов инициативы отозвал свою подпись, то законопроект считается нелегитимным и не может быть рассмотрен заксобранием. По словам политика, новых похожих законопроектов оппозиция пока не намерена вносить. «Будем вносить другие»,— пообещал депутат.

В заксобрании «Ъ-Прикамье» подтвердили, что, в соответствии региональным законом 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края», в случае отзыва подписи одного из соавторов законопроекта документ возвращается субъекту законодательной инициативы.