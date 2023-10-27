Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как технология NGFW помогает обезопасить IT-инфраструктуру бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К 2025 году российские объекты критической информационной инфраструктуры по закону должны перейти на отечественные IT-сервисы. Обязательство продиктовано не столько удобством или поддержкой локального бизнеса, сколько банальной кибербезопасностью. Особый запрос существует на замещение межсетевых экранов нового поколения или NGFW.

Почему они стали популярны? Есть ли у бизнеса в России реальная замена решениям от ушедших вендоров? И успеет ли бизнес за реализацией закона? Об этом “Ъ FM” рассказал коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар:

«К 1 января все 100% точно не успеют, но я думаю, что 85-90% будут готовы, еще 5-10% в течение 2025 года полностью импортозаместят свою инфраструктуру. NGFW делят сети на сегменты, они позволяют сети показывать большую живучесть в случае какой-то атаки. В качестве аналогии можно сказать про подводную лодку или корабль, который тоже делится на отсеки. И в случае проблем с одним отсеком все судно не несет каких-то повреждений — то же самое и в сетях. Десятилетиями в сетях накапливали оборудование иностранные вендоры, а сейчас за два-три года его надо поменять на отечественное. Это сложная задача, непростая. Российские аналоги есть, и здесь проблема не в этом, а в очень сжатых сроках изменения всей это инфраструктуры».

На SOC-Forum в середине ноября компания «Код безопасности» планирует представить межсетевой экран нового поколения «Континент 4».