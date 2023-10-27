В Екатеринбурге средний чек на обслуживание автомобиля за год вырос на 21%

Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге за год вырос на 21,4% и составил 7,2 тыс. руб. На 1 октября в городе зарегистрированы 1,07 тыс. станций технического обслуживания автомобиля (СТО), на каждую в среднем приходится по 461 автомобилю. Такие данные приводятся в совместном исследовании геосервиса 2ГИС и международной сети автосервисов Fit Service.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автосервис в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Автосервис в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Причин здесь несколько: автомобильный парк в стране стареет. Также покупательская способность низкая, и выбор новых машин ограничен, поэтому водители стремятся продлить жизнь своих действующих машин»,— пояснила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По данным 2ГИС, по России поиск станций техобслуживания автомобилей за девять месяцев 2023 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24 млн раз.

Анастасия Таначева

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