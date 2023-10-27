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Коммерсантъ FM
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Аксенов назвал преступные схемы «Крымэнерго»

«Крымэнерго» несправедливо штрафовало абонентов, а также намеренно усложняло процесс подключения к энергосетям, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов в 2021 году

Сергей Аксенов в 2021 году

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов в 2021 году

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Предыдущим руководством ГУП РК "Крымэнерго" были внесены умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, которые намеренно усложнили процесс. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что сейчас ситуация устранена, попросив всех, кому были несправедливо начислены штрафы, пеня и прочее, направлять обращения на имя нового руководителя предприятия Вячеслава Гайдука.

По данным СКР по Крыму и Севастополю, экс-главу «Крымэнерго» взяли под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Его обвинили в разработке преступной схемы, по которой была создана неофициальная комиссия по проверке счетчиков электроэнергии.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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