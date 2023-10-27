Михаил Фридман оказался невъездным

Михаил Фридман не сможет вернуться в Великобританию, такое решение вынес Высокий суд Лондона в рамках иска российского миллиардера против британского управления по применению финансовых санкций. Судья постановил, что на основателя «Альфа-групп» фактически наложен запрет на выезд за границу, поэтому и вернуться обратно в Лондон он не сможет. Кроме того, ему не разрешили тратить 30 тыс. фунтов на содержание своего особняка в Лондоне и коллекции предметов искусств. Почему суд принял такое решение? И есть ли шанс его оспорить? Выяснял Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман в 2017 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Фридман в 2017 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О том, что Михаил Фридман пытается оспорить запрет тратить деньги на обслуживание своего особняка, стало известно в октябре 2023-го. Викторианский дом на севере Лондона он купил за $79 млн. И для нормального обслуживания и содержания коллекции предметов искусства еще на $53 млн бизнесмену требовалось не менее $36 тыс. в месяц.

Но британское управление по применению финансовых санкций запретило ему тратить такую сумму, что и послужило поводом для разбирательства. Кстати, незадолго до того, как стало известно об очередном иске, СМИ сообщили, что господин Фридман покинул Великобританию. И его адвокаты указали в заявлении, что миллиардер хотел бы иметь возможность вернуться.

Этой просьбе посвящена первая часть решения Высокого суда Лондона, с которым ознакомился партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Документ прямо начинается с того, что истец через своих адвокатов заявил о намерении вернуться в страну, на что судья возразил, что это невозможно, поскольку санкционный статус предусматривает запрет на въезд.

Почему сразу после введения санкций ему удалось там остаться? Так как Михаил Фридман уже находился в стране на тот момент, то он мог обратиться в Министерство внутренних дел и получить соответствующее разрешение. Видимо, сейчас срок его действия истек, или оно было отозвано».

Таким образом тот факт, что Михаил Фридман покинул Великобританию — это, по сути, исполнение предписания еще от марта 2022 года, когда против него были введены санкции. Однако он собирался переехать в Израиль, где к тому времени обострился палестино-израильский конфликт.

Из-за этого миллиардер вернулся в Россию, поскольку, как он сам выразился в интервью Bloomberg, «невозможно жить в Великобритании под санкциями». Однако теперь возможность приехать в Великобританию появится еще очень нескоро, говорит юрист из Лондона Дмитрий Гололобов:

«Даже если он пойдет на апелляцию, боюсь, что положительный исход тут совсем маловероятен.

Он выехал из страны и хотел вернуться, но ему это не удастся. Там логика, в общем, стопроцентная. Если было бы наоборот, было бы удивительно».

Что касается требований об отмене запрета на выплату средств на содержание дома, то и в этом суд отказал. Причем решение связано не со злонамеренностью лондонской инстанции, а с особенностями санкционной политики, которой занимается британское управление по применению финансовых ограничений, пояснил партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Суд не может за Министерство финансов пересмотреть решение о запрете на выдачу лицензии. Это право, но не обязанность Office of Financial Sanctions Implementation. Но на это решение можно подать апелляцию.

Единственное, в Великобритании это небезусловное право, здесь нужно, чтобы сам судья позволил подать апелляцию на свой же вердикт. Он может на это согласиться, а может и отказать».

Впрочем, свою роль в отказе на выдачу средств на содержание дома, также мог сыграть и отъезд Михаила Фридмана из Великобритании, отмечают юристы. В теории защита миллиардера могла привести более веские доводы и переубедить власти.

Зато, обращает внимание Reuters, после того, как в сентябре британские регуляторы обновили список активов миллиардера, которые попадают под ограничения, из документа исчезло упоминание о том, что основатель «Альфа-групп» — прокремлевский олигарх.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".