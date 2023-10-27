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Коммерсантъ FM
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В Крыму проблемы с интернетом из-за кибератаки

На крымских провайдеров интернета идет массовая внешняя кибер-атака, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Как уточнили «Ъ» в правительстве Крыма, проблемы в работе из-за DDOS-атак зафиксированы в компаниях «Миранда» и «КРЭЛКОМ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Фиксируем массовую внешнюю кибер-атаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов», – написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, власти Крыма занимаются восстановлением полноценной работы провайдеров.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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