В Крыму проблемы с интернетом из-за кибератаки
На крымских провайдеров интернета идет массовая внешняя кибер-атака, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Как уточнили «Ъ» в правительстве Крыма, проблемы в работе из-за DDOS-атак зафиксированы в компаниях «Миранда» и «КРЭЛКОМ».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Фиксируем массовую внешнюю кибер-атаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов», – написал господин Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, власти Крыма занимаются восстановлением полноценной работы провайдеров.