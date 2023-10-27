В Крыму напали на экс-депутата Рады Олега Царева

На украинского политика Олега Царева, проживающего в Ялте, было совершено нападение, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, политик находится в больнице. Позднее в Telegram-канале политика появилось сообщение о том, что информацию о покушении на него подтвердили родные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев в 2015 году

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Олег Царев в 2015 году

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в господина Царева стреляли, сейчас его состояние очень тяжелое. Журналист «Украина.ру» Александр Чаленко написал, что Олега Царева «подрезали».

«Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет»,— говорится в сообщении в канале господина Царева. Администратор канала уточнил, что покушение произошло около полуночи на территории санатория, где жил господин Царев.

Олег Царев был депутатом Верховной рады Украины. Также заявлял кандидатуру на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но позже снял свою кандидатуру. Возглавлял парламент Новороссии. Владеет и руководит санаторием имени Кирова в Крыму.

Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Олега Царева к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь