В торте для летчиков из Армавира нашли вещества, вызывающие остановку сердца

В торте, доставленном к празднованию 20-летия выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, обнаружили большую концентрацию лекарств, способных вызвать остановку сердца. Об этом сообщает «Ъ».

По данным ведомства, уроженец Мелитополя организовал доставку алкоголя и торта в кафе «Царская охота» в Армавире, где проходило мероприятие. Курьер сообщил, что презент якобы от выпускника, который не смог приехать, но не назвал имя отправителя. Летчики сочли поведение курьера подозрительным и не стали пробовать угощения.

Позднее выяснилось, что в доставленных продуктах содержатся отравляющие вещества. На Кубани по факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Анастасия Донскова

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