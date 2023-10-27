NRK: с советского памятника в Киркенесе сняли венок российского консула

Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенесе венок, который оставил российский консул Николай Коныгин. Как уточняет норвежское издание NRK, проводить какие-либо памятные мероприятия у памятника было запрещено, однако российский дипломат «проигнорировал эти призывы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральное консульство России в Киркенесе Фото: Генеральное консульство России в Киркенесе

25 октября отмечалась 79-я годовщина освобождения Киркенеса советской армией. Несмотря на запрет властей на проведение каких-либо мероприятий у памятника, Николай Коныгин произнес речь и возложил к монументу венок. Однако разместить свой венок российский дипломат решил поверх того, который установили власти Сер-Варангера, сообщает NRK.

Издание пишет, что мэр муниципалитета Магнус Меланд «пришел в ярость» из-за венка и убрал его. Однако после этого гражданка России вернула венок на место. «Надо уважать тот факт, что муниципалитет Сер-Варангера возложил официальный венок к памятнику. Вы должны иметь возможность возложить цветы к памятнику, но не к официальному венку муниципалитета», — объяснил господин Меланд.

Памятник на площади Руаля Амундсена в районе Хаганес был воздвигнут норвежцами в знак благодарности Красной армии за освобождение Восточного Финнмарка в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Открытие монумента состоялось в 1952 году. На памятнике выполнены надписи на русском и норвежском языках: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенес в 1944 году». Традиционно в День освобождения Северной Норвегии и Киркенеса, 25 октября, у монумента проходят торжественные мероприятия.