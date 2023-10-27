Продажи иномарок с пробегом в Челябинской области выросли на 9,9%

В июле-сентябре продажи автомобилей иностранных брендов в Челябинской области увеличились на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал средняя цена таких машин выросла на 11% и достигла 699 тыс. руб. Об этом сообщает «Авито Авто».

Доля иномарок в общем числе продаж в регионе составила 65,9%. Самой популярной моделью стал Ford Focus с долей 3,3% от реализации в сегменте. Следом идут Kia Rio (2,6%) и Hyundai Solaris (2,5%), которые в среднем стоят 950 тыс. руб. и 930 тыс. руб. соответственно. В пятерку востребованных также вошли Daewoo Nexia (2,1%) и Renault Logan (1,9%).

В целом по стране продажи иномарок с пробегом за год выросли на 14,9%. «Самыми продаваемыми моделями в сегменте уже второй раз стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

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