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Коммерсантъ FM
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Бывший замгубернатора Сахалина осужден на пять лет за мошенничество на 3 млн рублей

Горсуд Южно-Сахалинска признал виновным в махинациях экс-замгубернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрия Федечкина, сообщила прокуратура региона. Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) касается периода с июня 2020 года по май 2021-го, когда он возглавлял областной издательский дом «Губернские ведомости». Он проведет пять лет в колонии общего режима, а также лишен права занимать административно-хозяйственный госдолжности на два года.

Федечкин, в прошлом работавший пресс-секретарем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 2020 году переехал на Сахалин и возглавил региональный медиахолдинг. Вскоре губернатор острова Валерий Лимаренко создал для него должность заместителя. Информация о начале проверки издательства появилась в январе 2021 года. В июне того же года новый зам уволился по собственному желанию. Еще месяц спустя в отношении него возбудили уголовное дело о растрате.

По версии следствия, директор областного автономного учреждения Дмитрий Федечкин, действуя вместе со своим заместителем и гендиректором ООО «Рекламно-производственная компания «Сила цвета» (оба получили условные сроки в три с половиной и четыре года), похитили 2,9 млн руб. средств издательства путем завышения цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Также в мае и декабре 2020 года фигурант и его зам начислили подчиненным сотрудникам премии на 246 тыс. руб., — эти средства в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Как уточнили «Ъ» в прокуратуре, Дмитрий Федечкин вину не признал. Приговор может быть обжалован. Частично признал вину один из его соучастников — руководитель рекламной компании «Сила цвета».

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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