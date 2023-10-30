Перспективы не сахар

В России, как следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС), растет число больных сахарным диабетом на диспансерном наблюдении. За семь месяцев 2023 года этот показатель составил 2,5 млн человек. Также ВСС фиксирует рост числа пациентов с впервые выявленным диабетом 2-го типа (СД2): с начала года было зафиксировано уже 600 тыс. случаев.

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Объемы амбулаторной медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом по ОМС, выросли в прошлом году на 12% и составили порядка 14 млн случаев, свидетельствуют данные ВСС (в 2021 году было 12,6 млн случаев). В секторе госпитальной помощи прирост составляет примерно 200 тыс. случаев в год. Основой для статистики ВСС стали данные представленных медучреждениями реестров счетов и счетов на оплату медпомощи в страховые медицинские организации.

Эксперты ВСС отмечают прирост заболевших диабетом 2-го типа, который сопровождается серьезными метаболическими нарушениями и чаще всего ассоциируется с ожирением. Также ВСС фиксирует рост числа пациентов с впервые выявленным диабетом 2-го типа: в 2021 году было зарегистрировано 770 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее, в 2022-м — почти 800 тыс. человек, в текущем году динамика сохраняется, и за семь месяцев диагноз «сахарный диабет 2 типа» (СД2) впервые был поставлен почти 600 тыс. пациентов. Очевидно, что по итогам 2023 года цифра может быть существенно выше прошлогодней.

Стремительный рост числа больных СД2 медицинские эксперты объясняют существенным улучшением качества диагностики за последние десять лет и ростом на этом фоне общего количества людей с лишним весом и ожирением — главными факторами риска. «Сегодня специализированные анализы доступны большинству населения и их выполняют практически во всех поликлиниках. А в нарастающей тенденции "утяжеления" россиян отрицательную роль сыграли распространенный малоподвижный образ жизни и доступные высококалорийные продукты: фастфуд, сладкие газированные напитки. Плюс дополнительные негативные факторы: высокий уровень стресса, ненормированный рабочий график»,— говорит врач-эндокринолог ИНВИТРО Анастасия Остапенко.

По мнению врача-эндокринолога клиники К+31 Анны Беляевой, рост обращений лиц с диагностированным сахарным диабетом в систему ОМС можно трактовать по-разному: доступность медпомощи эндокринологического профиля, отток пациентов из частных клиник, рост заболеваемости диабетом в связи эпидемией коронавируса, который обладает токсическим действием на бета-клетки (разновидность клеток эндокринной части поджелудочной железы, продуцирующий гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы крови), набор массы тела и гиподинамия, связанные с самоизоляцией, повышением хронического стресса.

Тем не менее темпы распространения сахарного диабета в России эндокринологи называют угрожающими, сравнивая ситуацию с неинфекционной эпидемией. «90% всех новых случаев сахарного диабета — это диабет 2-го типа. Прогноз экспертов Международной диабетической федерации неутешителен: уже к 2030 году каждый десятый житель планеты будет страдать сахарным диабетом, в РФ ожидают увеличения числа больных СД до 14 млн. По данным федерального регистра РФ СД, общая численность пациентов с сахарным диабетом на 1 января 2022 года составляла 4 871 863 человека (3,35% населения страны), из них на долю СД2 приходится 92,3% — это 4,5 млн человек»,— приводит цифры по заболеваемости диабетом эксперт компании Solgar Лира Гаптыкаева.

Особенно врачей настораживает то, что более 60% из числа впервые заболевших СД2 — женщины, и что диабет сильно «помолодел»: врачи уже не могут назвать СД2 болезнью пожилых, так как заболевают даже дети. Причины роста заболеваемости среди детей — те же, что и у взрослых: малоподвижный образ жизни, рацион, в котором преобладают рафинированные, быстрые углеводы, практически нет клетчатки и полноценного белка, поясняет Лира Гаптыкаева. Эксперт уверена, что профилактику ожирения и сахарного диабета важно начинать еще на этапе планирования беременности, информируя пары о том, что лишний вес у родителей — фактор риска ожирения и сахарного диабета у ребенка.

Рост числа пациентов с СД2 идет не только в России. Сегодня отрицательные показатели есть только в скандинавских странах, где проводится жесткая государственная политика, направленная на формирование привычек здорового образа жизни, отмечает Анна Окопова.

При этом, по данным ВСС, в 2022 году на диспансерном наблюдении по поводу сахарного диабета находилось 2,8 млн пациентов — рост за два года достиг примерно 35% (2020 год — 2,1 млн; 2021 год — 2,3 млн). За семь месяцев 2023 года этот показатель составил почти 2,5 млн человек. Цифры намного меньше реального количества больных СД всех форм, следовательно, огромное количество людей выпадает из поля зрения врачей.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда показатели сахара у человека превышают норму, но он ничего не делает, потому что не чувствует симптомов. Иногда пациенты по пять-десять лет ходят с высоким уровнем сахара, зная, что у них диабет. Потом сложнее лечить СД2 именно у пациентов, имеющих длительный стаж плохой компенсации»,— рассказывает Анна Беляева.

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Около половины людей, страдающих СД2, не знают о своем диагнозе, так как «постепенное повышение сахара крови до умеренных значений может не сопровождаться никакими специфическими симптомами», объясняет врач-эндокринолог университетской клиники H-clinic Марина Свиридонова. Это подтверждает статистика, полученная при выездных скринингах, говорит Анна Беляева: на каждый случай известного диабета приходится один случай недиагностированного, истинная распространенность СД2 в два раза выше, чем отражает официальная статистика. «Пациенты живут с диабетом пять-десять лет, не зная об этом, и обращаются к врачу только при развитии осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, глаз или почек. Исследования позволяют предположить, что заболевание от первого повышения сахара до развернутого дебюта с клиническими симптомами может протекать от нескольких месяцев до десяти лет, и как быстро человек пройдет этот путь — вопрос индивидуальный»,— отмечает врач-эндокринолог многофункционального медцентра ИНВИТРО Анна Окопова.

Несвоевременное лечение приводит к тяжелым осложнениям: инсультам и инфарктам миокарда, поражениям почек (нефропатии), сосудов, периферической нервной системы (полинейропатии), развитию диабетической ретинопатии, которая приводит к слепоте, и диабетической стопы. «Поэтому перед страховыми представителями страховых компаний стоит задача, с одной стороны, обеспечить диспансеризацию недообследованных граждан, с другой — проинформировать о проведении профилактики развития осложнений у пациентов из групп риска: людей с ожирением, метаболическим синдромом или в состоянии предиабета,— комментирует вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.— Конечная цель этой работы — сделать плановые визиты к врачам нормой для больного с сахарным диабетом. И сегодня мы видим динамику: количество пациентов с подтвержденным диабетом 2-го типа, состоящих на диспансерном наблюдении, ежегодно растет».

Согласно приказу Минздрава, пациенты с СД2 и предиабетом подлежат обязательному диспансерному наблюдению, и страховые представители должны определять людей из групп риска по диабету (с ожирением, предиабетом), а также больных с уже подтвержденным диагнозом и коморбидных (с несколькими хроническими заболеваниями) пациентов в группы приоритета для более прицельного адресного сопровождения.

Перед врачами же, помимо их работы по ранней диагностике СД2, наблюдению и лечению этих пациентов, стоит очень непростая задача просвещения и информирования населения об опасности и коварстве диабета, профилактики ожирения и пропаганды здорового образа жизни.

«Сахарный диабет — заболевание с высоким уровнем летальности, поэтому на особом контроле у страховых компаний объективная оценка результативности оказанной в системе ОМС медпомощи больным сахарным диабетом, а это не только ее своевременность, но и устранение дефектов в лечебно-диагностическом процессе»,— рассказывает Дмитрий Кузнецов. По данным ВСС, несвоевременное проведение консультаций эндокринолога и офтальмолога — самый часто выявляемый страховщиками вид нарушений при оказании медпомощи больным с сахарным диабетом по ОМС. Но есть тенденция к снижению дефектов: в 2022 году было зарегистрировано около 220 тыс. нарушений, что на 15% ниже показателя 2021 года (253 тыс.), за семь месяцев 2023-го выявлено 175 тыс. нарушений, свидетельствуют данные из реестров счетов СМО.

Со следующего года Минздрав начнет в РФ федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», который предполагает обеспечение больных системами непрерывного мониторинга глюкозы, оснащение медицинских учреждений в регионах необходимым медицинским оборудованием. При этом врачебное сообщество акцентирует особое внимание на важности профилактической работы, которая должна включать не только скрининги на диабет и предиабет для раннего выявления углеводного обмена и метаболических нарушений у пациентов, но и популяризацию здорового образа жизни, культуры потребления здоровых продуктов, занятий физкультурой и спортом, системные мероприятия, обучающие основам правильного питания, а также снижение доступности в рекламе сладостей и фастфуда. В медицинском сообществе немало тех, кто на законодательном уровне предлагает ограничивать производство ультрапереработанной пищи, без чего культуру здорового питания не сформировать. Если сейчас подросток захочет перекусить на улице, альтернативы фастфуду или шоколаду у него практически нет, и нужно будет проявить достаточно упорства, чтобы найти здоровый перекус, констатируют врачи. «Это глобальная проблема, но есть вещи, на которые в силах повлиять каждый из нас,— сознательный выбор правильного, здорового образа жизни,— говорит Анна Окопова.— Да, сегодня доступны принципиально новые возможности терапии СД2, современные препараты позволяют контролировать сахар и помогают удерживать его в целевом диапазоне без каких-либо осложнений для организма. В некоторых случаях возможна даже ремиссия диабета 2-го типа. Но только если человек будет корректировать свой образ жизни и полностью исключит причины, вызвавшие сахарный диабет».

Наталья Тимашова