Продвижение на экспорт

Помимо финансовых мер поддержки, московские экспортеры могут воспользоваться широким перечнем инструментов для продвижения на зарубежных рынках: от участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях до прохождения обучения и консультаций с торговыми представителями РФ за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным, предоставленным Московскому экспортному центру компаниями, получившими поддержку, лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия и Вьетнам. Популярностью на внешних рынках пользуются столичные информационные технологии и оборудование, потребительские товары (одежда, детские и спортивные товары), фармацевтика, продукция пищевой и химической промышленности.

С прошлого года столица под влиянием внешних факторов изменила экспортную стратегию. Искать партнеров и выходить на новые рынки предпринимателям по-прежнему помогает Московский экспортный центр (МЭЦ), его работа сфокусирована на развитии сотрудничества с дружественными странами.

В частности, МЭЦ организует участие московских компаний в деловых мероприятиях за рубежом. Всего в текущем году будет организовано 15 выставок и 22 бизнес-миссии. Также МЭЦ финансирует размещение и продвижение на зарубежных маркетплейсах, софинансирует акселерационные программы, выводит в ритейл-сети и проводит обучающие занятия по главным темам ВЭД на базе Московской школы экспортера.

От обучения до размещения

Москва предоставляет предпринимателям широкий набор инструментов для продвижения своей продукции за рубежом. В частности, МЭЦ организует профильные акселераторы с софинансированием до 90%. Это помогает бизнесу подготовиться к выходу на новые дружественные направления.

Для начинающих экспортеров проводятся тематические вебинары и семинары Московской школы экспортера. Только за прошлый год с основными аспектами внешнеэкономической деятельности на занятиях познакомились более 4 тыс. предпринимателей.

Еще один популярный формат — встречи с торговыми представителями России за рубежом. Их участники получают полезную информацию о потребительских предпочтениях в интересующей стране и рекомендации по выходу на конкретный рынок.

Помимо организационной и образовательной, предусмотрена и финансовая поддержка. В прошлом году ею воспользовалось свыше 100 компаний, получив суммарно 307 млн руб. Субсидии компенсируют часть затрат на патенты, сертификацию продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров и их транспортировку за рубеж. Для подачи заявки необходимы документы, подтверждающие фактические расходы. Грант предусмотрен для компаний, заключивших экспортный контракт на сумму от 6 млн рублей, и составляет 10% от суммы. Максимальный размер выплат — 10 млн руб. Прием заявок на получение субсидий и грантов открыт на сайте Московского экспортного центра до 7 ноября.

Еще одно важное направление продвижения продукции — это участие в международных выставках и бизнес-миссиях, позволяющее находить новых партнеров. Представители ИТ-отрасли, косметической, строительной и пищевой промышленности, производители оборудования, детских и других товаров наладили новые деловые связи благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях. В 2023 году делегации Москвы впервые побывали на таких крупных мероприятиях, как Gulfood в ОАЭ, Inotex в Иране и Gitex Africa в Марокко. Кроме того, столичные компании представили медицинские товары и услуги под единым брендом Made in Moscow на Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги — на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику — на форуме TIBO в Белоруссии. Летом текущего года компании Москвы впервые отправились на выставку China International Fashion Fair для модной индустрии.

Бизнес-миссии проводились в нескольких форматах. Например, для переговоров с партнерами из ЮАР организовали онлайн-встречу. Потенциальных покупателей из Вьетнама, Нигерии, Латинской Америки и Казахстана российская столица приняла на своих площадках. А в Индию, Азербайджан, Таджикистан и другие страны проводились деловые миссии. Осенью делегации предпринимателей впервые приняли участие в бизнес-миссиях в Кувейте и Иордании.

Так, компании, работающие в сфере креативных индустрий и высоких технологий, присоединились к Международной неделе дизайна в Бангкоке. По итогам визита тайская и российская столицы заключили соглашение о партнерстве, а 60 организаций дружественного государства выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, сообщили в Агентстве креативных индустрий Москвы.

Амбассадоры экспорта

Найти клиентов и партнеров за рубежом помогут и амбассадоры бизнес-сообщества Москвы — они продвигают товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах. Это новый проект Московского экспортного центра, запущенный летом нынешнего года. Первые представители приступили к работе в Индии, Египте и Таиланде. Амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибуторами, ритейл-сетями и маркетплейсами. Еще одна их важная задача — формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий.

Также амбассадоры столичного бизнеса возьмут на себя взаимодействие с покупателями и партнерами, которое требует очных переговоров и личного присутствия компании в стране. Кроме того, через них производители смогут узнать, какие товары пользуются спросом в конкретном регионе.

Зарубежные маркетплейсы

Еще одним инструментом выхода на экспорт является размещение продукции на маркетплейсах — эта опция становится все более популярной. МЭЦ полностью финансирует создание и заполнение аккаунта столичных компаний на одной из выбранных зарубежных площадок, а также продвижение продукции. На онлайн-платформах наиболее востребованы продукты питания с долгим сроком хранения, бытовая и промышленная химия, детские товары, стройматериалы и оборудование. Сейчас продукция Москвы широко представлена на маркетплейсах Китая и стран СНГ.

С прошлого года активное развитие получили программы поддержки на платформах Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки и на нескольких других международных ресурсах. В текущем году были запущены программы продвижения на маркетплейсах Африки и Турции.

Кроме того, предприниматели могут представить свои товары в зарубежных ритейл-сетях. 40 косметических и пищевых брендов столицы уже продаются в нескольких крупных китайских магазинах и на площадке российского павильона Chengdu International Trade City. Кроме того, до 7 ноября открыт прием заявок на размещение продукции в супермаркетах Азербайджана.

Made in Moscow

Помимо этого, московские компании могут продвигать свою продукцию и услуги с помощью программы «Сделано в Москве» — мера доступна как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Главные условия: предприниматель должен зарегистрировать свой бизнес в столице, а также производство его продукции должно быть локализовано. Подать заявку для получения поддержки от мэра Москвы можно на официальном сайте проекта.

Участники программы получают от города бесплатное продвижение, которое включает в себя: возможность размещения на крупнейших маркетплейсах, бесплатное участие в офлайн-мероприятиях, размещение продукции в ритейл-сетях, упоминание в медиа и многое другое.

Кроме того, участникам программы безвозмездно предоставляется право на использование товарного знака «Сделано в Москве» при производстве и реализации продукции. Идея заключается в том, чтобы популяризировать единый узнаваемый символ качественной региональной продукции, произведенной на территории столицы, и в целом стимулировать спрос на московские товары. В ближайшее время в ряде торговых центров столицы откроются флагманские магазины «Сделано в Москве».

Участники программы получают от города бесплатное продвижение. Предусмотрено размещение на сайте Сделановмоскве.рф (агрегатор программы, более 200 тыс. уникальных посетителей в месяц) с возможностью перехода на сайты компаний и карточки их товаров на крупнейших российских маркетплейсах, проведение регулярных промокампаний с брендами—участниками программы, бесплатное участие в офлайн-мероприятиях (выставки, маркеты, фестивали), упоминание в крупнейших деловых и развлекательных СМИ, Telegram-каналах и интернет-рекламе.

География расширяется

С 2018 года при поддержке МЭЦ столичные предприятия представили свою продукцию более чем в 30 странах. Многие компании Москвы начали работать в самых отдаленных уголках мира. Например, системы визуальной медицинской диагностики используют в Дакке (Бангладеш), Дели (Индия) и Эль-Бахе (Саудовская Аравия). Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений поставляют в Йоханнесбург и еще десять городов ЮАР. Цифровая медицинская лаборатория востребована в Лиме.

Поддержку города при выходе на экспорт получают компании более чем из десяти отраслей. Так, Москва помогает осваивать зарубежные рынки и создателям образовательных продуктов. Для укрепления деловых связей с новыми партнерами и расширения географии присутствия московского бизнеса за рубежом город организует для компаний образовательной сферы деловые переговоры на выставках и бизнес-миссиях, открывает акселерационные программы и помогает размещать информацию о продуктах и услугах на зарубежных маркетплейсах.

В частности, по результатам участия в программах МЭЦ столичный разработчик тренажера c эффектом дополненной реальности заключил контракты с партнерами из Турции и Киргизии. Компания поставляет за рубеж программы для виртуального обучения по охране труда в различных сферах. Например, для промышленных площадок используется программное обеспечение для отработки правил безопасного поведения на строительных лесах, оказания первой помощи, оценки рисков. Для офисных сотрудников разработаны программы для обучения действиям при пожаре и в случае других экстремальных ситуаций. При содействии города компания участвовала в реверсной бизнес-миссии с партнерами из стран СНГ, а также получала другие меры поддержки.

Компания, которая основала цифровой университет новых гуманитарных профессий, по результатам участия в акселераторе при поддержке Московского экспортного центра подписала контракты с партнерами из Казахстана и Узбекистана. Экспортер заключил четыре экспортные сделки на поставку услуг по лицензионному подключению к диагностике пользователей на онлайн-платформе. В цифровом университете собраны материалы и курсы для развития гибких навыков: эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и критического мышления.

Кроме того, за рубежом особенно востребована система онлайн-прокторинга. Это программное обеспечение, позволяющее контролировать ход экзаменов и тестирований. Его экспортируют сразу несколько московских разработчиков. Столичные ИТ-продукты этого сегмента востребованы в Бразилии, Индии, Египте, странах Южной Африки и других.

Расширяются и поставки строительных материалов: за рубежом пользуются спросом московские интеллектуальные системы, устройства для энергетики, отделочные материалы и вентиляционное оборудование — они уже поставляются в страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, а также партнерам в СНГ. Для продвижения продукции компании участвовали в международных выставках и бизнес-миссиях в такие страны, как ОАЭ, Вьетнам, Аргентина, Мексика, ЮАР и Нигерия.

Так, благодаря столичным программам разработчик и производитель интеллектуальных систем и устройств для электроэнергетики начал экспорт в Таиланд, Камерун, Иорданию и Колумбию. Предприятие, выпускающее вентиляционное оборудование, нашло партнеров в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и других государствах. Поставщик штукатурки для стен, покрытия для пола и других отделочных материалов наладил сотрудничество с десятками стран, в том числе с Оманом, ОАЭ, Индией и Турцией.

Не только товары

Еще одно направление, где значимую роль играет сотрудничество с дружественными странами,— туризм. Москва открыта для зарубежных путешественников. Лидеры по числу въезжающих среди государств дальнего зарубежья — Китай, Турция, Индия и страны Ближнего Востока. Город активно работает над укреплением партнерских отношений с этими и другими странами, в том числе с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном, Вьетнамом, Малайзией, Оманом и Катаром.

С каждым направлением Москва взаимодействует комплексно: проводит выездные мероприятия для представителей столичной туротрасли, презентует потенциал города на ведущих зарубежных туристических выставках и участвует в деловых мероприятиях. Так, с начала года Москва провела восемь бизнес-миссий в восьми странах, а также четыре ознакомительных визита в столицу.

К ним присоединились более 100 компаний из Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Туристический потенциал Москвы в текущем году активно представляли в Китае: на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, а также Международном форуме мэров туристических городов в городе Чжэнчжоу. Кроме того, туротрасль столицы была представлена на XXV Международной выставке туристских услуг «Отдых-2023» в Минске, международной отраслевой выставке Business + Leisure Travel и MICE в Индии и других.

Москва активно развивает деловой туризм, который не только полностью восстановился после пандемии, но и превзошел показатели рекордного 2019 года, в том числе благодаря увеличению иностранных бизнес-путешественников. Один из лидеров по деловому турпотоку и стран дальнего зарубежья в Москву — Индия. В нынешнем году Москва совместно с ассоциацией индийских MICE-агентов запустила программу обучения амбассадоров делового туризма в Индии, которые продвигают потенциал города в области бизнес-туризма. Первые 50 участников — представители индийских туристических агентств — получили сертификаты в сентябре. В следующем году программу планируют расширить и запустить еще три потока.

Ксения Прохорова