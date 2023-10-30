На все случаи бизнеса

Московская практика мониторинга региональных мер поддержки признана экспертами Агентства стратегических инициатив уникальной и востребованной — теперь ее смогут тиражировать другие регионы. Столичная разработка помогает проанализировать эффективность многочисленных мер поддержки и оценить потребность в изменениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Эксперты Агентства стратегических инициатив признали систему автоматизации мониторинга региональных мер поддержки правительства Москвы уникальной. Разработка теперь представлена на платформе лучших региональных практик «Смартека» АСИ, и ее можно внедрять в других регионах. Система позволяет получателям сократить временные и финансовые издержки на мониторинг многочисленных и разрозненных данных. Так, только в Москве действует более 80 региональных мер поддержки, и их показатели необходимо постоянно отслеживать, чтобы понимать, насколько они востребованы, какова их эффективность. Благодаря системе анализ данных в столице ускорился в пять раз, трудозатраты на поиск и обработку информации снизились с нескольких часов до одной минуты.

Как указывает министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, разработка позволила структурировать огромный объем данных как по действующим, так и завершившим действие мерам, хранить их в одном месте в удобных форматах, поддерживать информацию в актуальном состоянии и оперативно вносить изменения. Автоматизированная система интегрирована с СУДИР (система управления доступом к информационным ресурсам правительства Москвы), что позволяет участвовать в процессе всем заинтересованным столичным ведомствам, оперативно получать необходимые сведения от исполнителей и обеспечивает актуальность информации.

Город готов оказать помощь другим регионам в разработке аналогичных подходов для автоматизации любого объема данных и их интеграции в информационные системы органов власти и организаций, рассказывают в правительстве. Всего Москва разместила на платформе «Смартека» более 170 своих практик — это свыше 11%. Многие из них уже внедрены в других регионах. Наиболее популярными являются такие платформы, как «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

Горизонтальные связи

Московские власти продолжают внедрять в городе новые практики, способные дополнить существующие решения и качественно изменить деятельность компаний и индивидуальных предпринимателей. Недавно, например, в Москве запущен сервис «Деловые партнеры». С его помощью предприниматели могут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями.

Посмотреть полный каталог услуг и получить консультацию можно на сайте Московского инновационного кластера. Например, патентные бюро предлагают скидки на комплекс услуг по получению патента, регистрации товарного знака и защите авторских прав. Юридический сервис составит иски, претензии и возражения, представит компанию в арбитражном суде, проконсультирует по участию в госзакупках и прохождению налоговых проверок. Цифровая платформа для управления предприятием предусматривает бесплатную лицензию на шесть месяцев с групповыми аудио- и видеозвонками, корпоративным мессенджером, календарем и доской задач с мониторингом сроков и статусом их выполнения.

Для участников Московского инновационного кластера предусмотрена возможность проведения механических, термических, физико-химических, климатических исследований в Центре испытаний сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий в ускоренном режиме и по льготному тарифу. Среди партнеров сервиса — крупные технопарки, они предоставляют в аренду площадки для проведения конференций, тренингов, семинаров и презентаций.

Импортозамещение по запросу

Одним из наиболее востребованных сервисов для бизнеса в условиях санкций и разрыва логистических цепочек стал сервис подбора альтернативных поставщиков, который был создан весной 2022 года.

Специалисты сервиса анализировали заявки и искали производителей необходимой продукции в реестре промышленных предприятий в городе и на территории России. Если в России поставщиков не оказывалось, поиск расширяли на страны Азии и ЕАЭС. Затем данные по потенциальным поставщикам направляли заявителю.

Позднее на смену сервису пришел более глобальный проект — Центр поддержки промышленности. Он предоставляет помощь по вопросам, касающимся доступных мер поддержки, локализации производств, финансирования и кредитования, подбора поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим темам.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на данный момент в центр обратились 644 столичных предприятия, более 600 вопросов уже проработано. Чтобы промышленникам было проще справляться с возникшими трудностями, центр перенесли на Инвестиционный портал Москвы — один из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов. Теперь представители бизнеса могут сообщать о возникающих проблемах и задавать вопросы дистанционно в любое время.

Онлайн-сервисы для ведения бизнеса

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжает внедрять новые сервисы, которыми предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, могут пользоваться дистанционно для решения своих задач. Только на портале «Малый бизнес Москвы« (МБМ) представлено более 35 онлайн-сервисов для бизнеса.

Например, на портале МБМ можно воспользоваться «Бизнес-треками» с пошаговыми инструкциями для открытия определенных видов бизнеса, сервисом «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», сервисом для проверки благонадежности потенциальных бизнес-партнеров. Кроме того, предприниматели могут забронировать рабочее место в бесплатных коворкингах.

Непрерывное обучение

Одним из барьеров для развития бизнеса может стать недостаток знаний, и такая проблема характерна не только для начинающих предпринимателей. МБМ проводит десятки обучающих мероприятий каждый месяц: от вебинаров и мастер-классов до форумов и конференций — для прокачки бизнес-навыков, они доступны всем желающим без ограничений. На мероприятиях изучаются вопросы бухгалтерского и налогового учета, маркетинга, менеджмента, управления персоналом, юридические и правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности, франчайзинга, организации системы продаж и многие другие. Расписание мероприятий доступно на портале mbm.mos.ru.

Также для повышения уровня предпринимательских знаний МБМ разработаны программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» и др.

Начинающие предприниматели за пять дней курса «Стартап-школа МБМ» изучают все аспекты начала и развития предпринимательской деятельности. Участие в программе способствует развитию практических навыков, стимулирует к началу ведения предпринимательской деятельности, помогает протестировать бизнес-идею и доработать ее.

Тех, кто пока не открыл свое дело, в том числе из-за психологических барьеров, ждут на программу «Бизнес-песочница». В течение месяца участники осваивают азы психологии и техники повышения личной эффективности, прорабатывают идеи до стадии запуска.

Для действующих предпринимателей реализуется программа «Бизнес Апгрейд». Программа представляет собой пятидневный трек по разработке персональной «дорожной карты» для улучшения бизнес-показателей под руководством опытных спикеров, тренеров и экспертов.

Одна из наиболее востребованных программ — «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» — помогает за два месяца вывести свое дело на новый уровень, внедрить рабочие инструменты для масштабирования бизнеса. Набрать мотивированную команду, разработать успешную маркетинговую стратегию или выйти на рынок с минимальным количеством ошибок — это неполный список задач, решить которые предпринимателям помогают наставники.

Основам ведения бизнеса можно учиться дистанционно с помощью образовательной платформы «Онлайн-Академия 2.0». На ней собраны обучающие материалы в разных форматах. Их разделили на четыре рубрики — «Программы и курсы», «Подкасты и аудио», «Вебинары и видео», «Бизнес-библиотека». Так, раздел «Программы и курсы» включает в себя более 30 образовательных программ и курсов. Здесь собраны самые актуальные темы: от основ критического мышления до базовых знаний по SMM. В «Подкастах и аудио» — записи от лидеров рынка, которые посвящены маркетингу, менеджменту, профессиональной эффективности.

В «Бизнес-библиотеке» собрано более 150 статей и книг на деловую тематику, среди них — репутационный менеджмент, корпоративные медиа, пиар, франчайзинг. В разделе «Вебинары и видео» представлено более 200 материалов об основных рисках малого и среднего бизнеса, о маркетплейсах, о повышении планки дохода. Все эти меры поддержки оказываются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получить консультацию по вопросам открытия и ведения своего дела можно на портале mbm.mos.ru и в центрах услуг для бизнеса.

Екатерина Кузнецова