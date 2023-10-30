Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На все случаи бизнеса

Московские власти продолжают запускать новые сервисы для помощи предпринимателям

Московская практика мониторинга региональных мер поддержки признана экспертами Агентства стратегических инициатив уникальной и востребованной — теперь ее смогут тиражировать другие регионы. Столичная разработка помогает проанализировать эффективность многочисленных мер поддержки и оценить потребность в изменениях.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Эксперты Агентства стратегических инициатив признали систему автоматизации мониторинга региональных мер поддержки правительства Москвы уникальной. Разработка теперь представлена на платформе лучших региональных практик «Смартека» АСИ, и ее можно внедрять в других регионах. Система позволяет получателям сократить временные и финансовые издержки на мониторинг многочисленных и разрозненных данных. Так, только в Москве действует более 80 региональных мер поддержки, и их показатели необходимо постоянно отслеживать, чтобы понимать, насколько они востребованы, какова их эффективность. Благодаря системе анализ данных в столице ускорился в пять раз, трудозатраты на поиск и обработку информации снизились с нескольких часов до одной минуты.

Как указывает министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, разработка позволила структурировать огромный объем данных как по действующим, так и завершившим действие мерам, хранить их в одном месте в удобных форматах, поддерживать информацию в актуальном состоянии и оперативно вносить изменения. Автоматизированная система интегрирована с СУДИР (система управления доступом к информационным ресурсам правительства Москвы), что позволяет участвовать в процессе всем заинтересованным столичным ведомствам, оперативно получать необходимые сведения от исполнителей и обеспечивает актуальность информации.

Город готов оказать помощь другим регионам в разработке аналогичных подходов для автоматизации любого объема данных и их интеграции в информационные системы органов власти и организаций, рассказывают в правительстве. Всего Москва разместила на платформе «Смартека» более 170 своих практик — это свыше 11%. Многие из них уже внедрены в других регионах. Наиболее популярными являются такие платформы, как «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

Горизонтальные связи

Московские власти продолжают внедрять в городе новые практики, способные дополнить существующие решения и качественно изменить деятельность компаний и индивидуальных предпринимателей. Недавно, например, в Москве запущен сервис «Деловые партнеры». С его помощью предприниматели могут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями.

Посмотреть полный каталог услуг и получить консультацию можно на сайте Московского инновационного кластера. Например, патентные бюро предлагают скидки на комплекс услуг по получению патента, регистрации товарного знака и защите авторских прав. Юридический сервис составит иски, претензии и возражения, представит компанию в арбитражном суде, проконсультирует по участию в госзакупках и прохождению налоговых проверок. Цифровая платформа для управления предприятием предусматривает бесплатную лицензию на шесть месяцев с групповыми аудио- и видеозвонками, корпоративным мессенджером, календарем и доской задач с мониторингом сроков и статусом их выполнения.

Для участников Московского инновационного кластера предусмотрена возможность проведения механических, термических, физико-химических, климатических исследований в Центре испытаний сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий в ускоренном режиме и по льготному тарифу. Среди партнеров сервиса — крупные технопарки, они предоставляют в аренду площадки для проведения конференций, тренингов, семинаров и презентаций.

Импортозамещение по запросу

Одним из наиболее востребованных сервисов для бизнеса в условиях санкций и разрыва логистических цепочек стал сервис подбора альтернативных поставщиков, который был создан весной 2022 года.

Специалисты сервиса анализировали заявки и искали производителей необходимой продукции в реестре промышленных предприятий в городе и на территории России. Если в России поставщиков не оказывалось, поиск расширяли на страны Азии и ЕАЭС. Затем данные по потенциальным поставщикам направляли заявителю.

Позднее на смену сервису пришел более глобальный проект — Центр поддержки промышленности. Он предоставляет помощь по вопросам, касающимся доступных мер поддержки, локализации производств, финансирования и кредитования, подбора поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим темам.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на данный момент в центр обратились 644 столичных предприятия, более 600 вопросов уже проработано. Чтобы промышленникам было проще справляться с возникшими трудностями, центр перенесли на Инвестиционный портал Москвы — один из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов. Теперь представители бизнеса могут сообщать о возникающих проблемах и задавать вопросы дистанционно в любое время.

Онлайн-сервисы для ведения бизнеса

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжает внедрять новые сервисы, которыми предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, могут пользоваться дистанционно для решения своих задач. Только на портале «Малый бизнес Москвы« (МБМ) представлено более 35 онлайн-сервисов для бизнеса.

Например, на портале МБМ можно воспользоваться «Бизнес-треками» с пошаговыми инструкциями для открытия определенных видов бизнеса, сервисом «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», сервисом для проверки благонадежности потенциальных бизнес-партнеров. Кроме того, предприниматели могут забронировать рабочее место в бесплатных коворкингах.

Непрерывное обучение

Одним из барьеров для развития бизнеса может стать недостаток знаний, и такая проблема характерна не только для начинающих предпринимателей. МБМ проводит десятки обучающих мероприятий каждый месяц: от вебинаров и мастер-классов до форумов и конференций — для прокачки бизнес-навыков, они доступны всем желающим без ограничений. На мероприятиях изучаются вопросы бухгалтерского и налогового учета, маркетинга, менеджмента, управления персоналом, юридические и правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности, франчайзинга, организации системы продаж и многие другие. Расписание мероприятий доступно на портале mbm.mos.ru.

Также для повышения уровня предпринимательских знаний МБМ разработаны программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» и др.

Начинающие предприниматели за пять дней курса «Стартап-школа МБМ» изучают все аспекты начала и развития предпринимательской деятельности. Участие в программе способствует развитию практических навыков, стимулирует к началу ведения предпринимательской деятельности, помогает протестировать бизнес-идею и доработать ее.

Тех, кто пока не открыл свое дело, в том числе из-за психологических барьеров, ждут на программу «Бизнес-песочница». В течение месяца участники осваивают азы психологии и техники повышения личной эффективности, прорабатывают идеи до стадии запуска.

Для действующих предпринимателей реализуется программа «Бизнес Апгрейд». Программа представляет собой пятидневный трек по разработке персональной «дорожной карты» для улучшения бизнес-показателей под руководством опытных спикеров, тренеров и экспертов.

Одна из наиболее востребованных программ — «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» — помогает за два месяца вывести свое дело на новый уровень, внедрить рабочие инструменты для масштабирования бизнеса. Набрать мотивированную команду, разработать успешную маркетинговую стратегию или выйти на рынок с минимальным количеством ошибок — это неполный список задач, решить которые предпринимателям помогают наставники.

Основам ведения бизнеса можно учиться дистанционно с помощью образовательной платформы «Онлайн-Академия 2.0». На ней собраны обучающие материалы в разных форматах. Их разделили на четыре рубрики — «Программы и курсы», «Подкасты и аудио», «Вебинары и видео», «Бизнес-библиотека». Так, раздел «Программы и курсы» включает в себя более 30 образовательных программ и курсов. Здесь собраны самые актуальные темы: от основ критического мышления до базовых знаний по SMM. В «Подкастах и аудио» — записи от лидеров рынка, которые посвящены маркетингу, менеджменту, профессиональной эффективности.

В «Бизнес-библиотеке» собрано более 150 статей и книг на деловую тематику, среди них — репутационный менеджмент, корпоративные медиа, пиар, франчайзинг. В разделе «Вебинары и видео» представлено более 200 материалов об основных рисках малого и среднего бизнеса, о маркетплейсах, о повышении планки дохода. Все эти меры поддержки оказываются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получить консультацию по вопросам открытия и ведения своего дела можно на портале mbm.mos.ru и в центрах услуг для бизнеса.

Екатерина Кузнецова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...