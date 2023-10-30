Бизнес с поддержкой

В Москве каждый восьмой бизнес получает поддержку от города, которая охватывает различные инструменты: от льготного кредитования и грантов на покупку оборудования до консультаций и обучения. Для малых и средних предприятий (МСП), в свою очередь, действует широкий спектр специализированных мер поддержки, ориентированных именно на МСП — 900 компаний уже перешли в категорию крупных, это на 25% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Меры для инноваторов

Для малых и средних компаний предусмотрен целый комплекс мероприятий, включающий имущественную, финансовую и регуляторную поддержку. Особое внимание уделяется развитию производственных и технологических бизнесов. Так, одной из наиболее востребованных мер поддержки является грант на приобретение оборудования и развитие деятельности. С его помощью компании могут возместить затраты на оснащение производств, решение задач импортозамещения, выпуск новых продуктов. Например, для компенсации средств на покупку оборудования можно получить до 30 млн руб. Мерой предусмотрена компенсация затрат в размере 35–50% (в первом случае — при закупке иностранного оборудования, во втором — при покупке отечественного). Действие механизма поддержки распространяется на любое оборудование со сроком полезного использования свыше трех лет (3–10 амортизационные группы, кроме транспорта).

Также механизм предусматривает компенсацию процентов по кредиту на оборудование и развитие деятельности — при приобретении отечественного оборудования компенсация рассчитывается исходя из ставки ЦБ + 5% (на дату подачи заявки, но не более размера ставки кредитного договора), при приобретении иностранного оборудования компенсация будет рассчитана исходя из ключевой ставки ЦБ. Данная мера доступна для субъектов МСП—участников Московского инновационного кластера, работающих в сфере науки, промышленности и IT.

«В этом году поддержку получили свыше трех сотен предпринимателей. При этом 70% из них относятся к компаниям обрабатывающей промышленности»,— поясняет глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Столичные компании также могут компенсировать затраты на патентование изобретений и полезных моделей. Им возмещают по 75 тыс. руб. за каждый полученный в России патент и софинансируют до 2 млн руб. затрат на защиту разработок за рубежом. Этими возможностями уже воспользовались многие предприятия, среди которых, например, предприятие, изготовившее аппараты и системы очистки газовых, воздушных и аспирационных потоков от твердых частиц пыли, жидких аэрозолей и вредных химических компонентов.

В свою очередь, на тестирование инновационных решений можно получить грант на сумму до 2 млн руб.— половина этих средств будет выплачена авансом, половина — после завершения пилотного тестирования и предоставления финансовой отчетности. Учитываются расходы, понесенные в период пилотного тестирования (это логистика, монтаж/демонтаж, пусконаладка, адаптация площадки под тестирование, расходные материалы, ТО и ремонт продукта, аренда оборудования, испытания, анализы (оценка результатов), страхование, фонд оплаты труда (до 50% гранта или до 500 тыс. руб.), а также в течение одного года до дня подачи заявки, в том числе на сертификацию и госрегистрацию, клинические испытания и лабораторные исследования.

Гранты выдаются технологическим компаниям, зарегистрированным в Москве и пилотирующим свои разработки на городских площадках (в школах, больницах, на строительных площадках, в парках, метро, ЖКХ и так далее). На данный момент уже одобрено 187 грантов на сумму более 320 млн руб.

В этом году появились и новые меры поддержки — в частности, это программа так называемых зонтичных поручительств. Это совместная программа правительства Москвы и Корпорации МСП. За счет выделенной из бюджета Москвы субсидии корпорация возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы предприниматель мог получить необходимое финансирование на развитие своего бизнеса. Программа позволит расширить доступ столичных МСП к заемному финансированию — ожидается, что это позволит увеличить объемы привлеченного финансирования до 8 млрд руб.

Для участников Московского инновационного кластера также были запущены новые программы льготного кредитования — в рамках этих программ предприниматели смогут привлечь финансирование на инвестиционные цели, а также получить кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и реализацию венчурных проектов. Участники кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3% до 4,5% годовых, при этом максимальная сумма кредита составляет 300 млн руб.

Помимо этого, компаниям будет доступно «венчурное» кредитование. «Как правило, банковское кредитование недоступно или сильно затруднено для начинающих компаний, в том числе стартапов. Для решения проблемы правительство Москвы вместе с Корпорацией МСП разработали новую программу поддержки, ориентированную на инновационный бизнес. Венчурные кредиты до 30 млн руб. будут выдаваться компаниям из числа субъектов МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Также планируется субсидирование тела кредита»,— заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что благодаря этой мере стартапы смогут привлечь финансирование в размере до 300 млн руб. Заемщикам не потребуются личные поручительства или залог, а поручителями выступят Корпорация МСП и Московский гарантийный фонд, которые гарантируют 50% и 40% от суммы займа соответственно. Для высокотехнологичных стартапов фактическая ставка по венчурным кредитам составит не более 10%. Это будет достигнуто за счет компенсации городом 15% от суммы основного долга, чтобы повысить доступность кредита.

Кроме того, будет доступно кредитование под залог интеллектуальной собственности. Эта программа реализуется Правительством Москвы совместно с Роспатентом и Минэкономразвития России и Центральным банком РФ в пилотном режиме. Максимальный размер кредита — 50 млн руб. При этом поручительство предоставляет Мосгарантфонд в размере до 95% от суммы кредита. Условие предоставления поручительства — передача в залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Конечный размер поручительства определяется исходя из рыночной стоимости прав, полученной по итогам их независимой оценки. Правительство Москвы субсидирует ставку, взяв на себя до 18% кредита, которые закроют ключевую ставку ЦБ РФ, действующую на день заключения договора и увеличенную на пять процентных пунктов. Таким образом, для заемщиков ставка составит до 3,5%.

В июне текущего года с компаниями—получателями поддержки было заключено два первых договора. Так, Институт нефтегазовых технологий получил 16,3 млн руб., которые он сможет потратить на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для интерпретации данных, а разработчик программного обеспечения для медучреждений получил 50 млн руб. на пополнение оборотных средств.

На федеральные меры поддержки могут рассчитывать ИТ-компании. Список мер включает обнуление налога на прибыль до конца 2024 года, льготные ставки социальных взносов, освобождение от НДС для компаний, реализующих российское ПО и базы данных, льготные кредиты, скидки на российское ПО и грантовую поддержку.

Фонды поддержки

Недавно был опубликован и дайджест мер финансовой поддержки, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства Москвы. В частности, в столице действуют гранты на обучение сотрудников — для предприятий обрабатывающей отрасли доступна компенсация до 95% затрат. Максимальный размер субсидии может составить 10 млн руб., а на одного сотрудника — до 120 тыс. руб. Среди направлений для подготовки — информационные технологии, инновационные технологии, наука, промышленность, сфера услуг и креативные индустрии.

Существенная доля мер поддержки — это льготные ставки по кредитам — в частности, предусмотрена компенсация процентов по займам на закупку оборудования, результат интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов. Максимальный срок такой поддержки — три года, процентная ставка после компенсации составляет 3%, размер кредита — до 3 млрд руб. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты по строительству, ставка после компенсации составляет 9%.

Так, в столице работает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, учрежденный в 2012 году Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его цель — предоставление финансовой поддержки производствам, зарегистрированным в Москве и осуществляющим деятельность непосредственно в столице.

В частности, для развития, расширения и модернизации производств фонд предоставляет около десяти мер поддержки, в том числе инвестиционные льготные кредиты. Полученные средства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.

Ставка по таким инвесткредитам составляет 3% годовых, а размер помощи может достигать до 3 млрд руб. Максимальный срок поддержки — три года. В рамках этого инструмента предприятиям компенсируют часть процентов.

С марта 2022 года фонд предоставил компаниям свыше 250 млрд руб. Среди них — производители лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей.

«Благодаря инвестиционным льготным кредитам у предприятий улучшается долгосрочное планирование и растут текущие вложения в промышленную инфраструктуру. На один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 руб. частных инвестиций предприятия в экономику города. Городская программа льготного инвесткредитования поможет столичным компаниям создать больше 15 тыс. рабочих мест. Получатели поддержки уже приобрели свыше 270 единиц крупной техники»,— рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Начинающие же предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты на старт и развитие бизнеса — его срок составляет до трех лет, сумма кредита — до 5 млн руб., а процентная ставка варьируется от нуля до 11,5%. Кредит выдается под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в размере 70% от суммы.

Действуют и льготные займы для покрытия кассового разрыва — их стоимость равна ключевой ставке ЦБ минус 1,5%.

Получить в качестве такого займа можно до 100 млн руб. на срок до полугода. Получателями таких кредитов могут стать юридические лица (ООО, АО), относящиеся к промышленным, научным и IT-предприятиям в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. В компании должно быть занято не менее десяти сотрудников.

Также для финансовой поддержки предпринимателей в Москве работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд), учрежденный столичным правительством в 2006 году.

Он действует под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и входит в Национальную гарантийную систему. Фонд помогает решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения представителей малого и среднего бизнеса, предоставляя поручительства по кредиту, банковской гарантии, аккредитиву, лизингу и факторингу. В рамках одной сделки фонд может выдать поручительство в объеме до 100 млн руб., гарантийное покрытие при этом может достигать 70% от суммы финансирования. Ставка за поручительство составляет 0,5–1,0% годовых. Всего фондом уже было выдано поручительств на сумму 155,7 млрд руб. (по данным на 1 сентября, в общей сложности было заключено 17,6 тыс. договоров), а объем финансирования МСП под поручительства фонда составил 317 млрд руб. Капитализация фонда сейчас составляет 12,5 млрд руб.

Стимулы для экспортеров

Москва предлагает щедрые льготы компаниям-экспортерам: размер субсидии может составить до 50% от уплаченных налогов за прошлый год. Суммарный размер субсидии составляет до 6,5 млн руб. Кроме того, для действующих экспортеров предусмотрен грант в размере 10% от контракта: на такую поддержку могут рассчитывать компании, заключившие сделку с зарубежными партнерами на сумму от 6 млн руб. Максимальный размер гранта составляет 10 млн руб.

Экспортеры могут получить субсидии по пяти направлениям. В числе компенсируемых затрат: расходы на транспортировку товара до 3 млн руб., но не более 20% от стоимости партии товара, а также стоимость транспортировки продукции для заказчиков из дружественных стран за 2022–2023 годы. Заявки принимаются в электронном виде через платформу i.moscow. Компании также могут связаться с персональным специалистом Московского экспортного центра для предварительной проверки документов, затем их можно заверить электронной цифровой подписью. На сайте также приводится подробная инструкция по расчету сумм субсидий и оформлению документов.

Компенсацию в размере до 50% экспортной выручки (но также не более 3 млн руб.) экспортер может получить по еще трем видам трат — это расходы на адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и получение патентов и других охранных документов. В частности, речь идет о стоимости затрат за 2020–2023 год на разработку дизайна и интерфейса ИТ-продукции, дублирование аудиовизуальной продукции, подтверждение соответствия продукции, перевод документов на иностранный язык, стоимость образцов для испытаний, стоимость испытания продукции, а также расходы на сертификацию производства, пошлины за оформление документов, подтверждающих соответствие продукции.

Четвертая группа — это расходы на сертификацию систем менеджмента — они могут составить до 500 тыс. руб., но не более 50% экспортной выручки от реализации продукции в дружественные страны. Речь идет о стоимости затрат за 2020–2023 годы на работы по сертификации систем менеджмента, производства или систем качества, а также сумму пошлин за оформление документов или перевод на иностранный язык.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, подходящим под следующие условия: регистрация в Москве в качестве налогоплательщика, регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее шести месяцев до дня подачи заявки, собственное производство экспортируемого товара/услуги или аффилированность с производителем. Также организация не должна являться иностранным юридическим лицом, должен отсутствовать действующий договор о субсидии на те же цели, а доля участия в компании иностранных юридических лиц, зарегистрированных в государствах-офшорах, не должна превышать 50%.

Также в отношении претендента не должны проводиться процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности, должна отсутствовать и задолженность по налогам и сборам, превышающая 100 тыс. руб. на первое число месяца, в котором подана заявка. Должны отсутствовать и нарушения по получению средств от города за последние три года.

Возмещение затрат касается поставок только в дружественные страны (существуют, напомним, два перечня недружественных стран: в один из них входят государства, в отношении которых применяются ответные экономические меры, другой касается ответных мер в сфере работы дипломатических и консульских представительств). В сентябре же правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России — в список вошло более 30 стран.

Наталья Ильина