Москва предпринимательская

Московский сектор малого и среднего предпринимательства растет, несмотря на турбулентность, и формирует комфортную среду для жителей столицы. Каждое седьмое предприятие МСП в России работает в Москве — это более 846 тыс. организаций. При этом столичный сектор отличает высокая конкурентоспособность: московские предприниматели активно развивают бизнес в приоритетных отраслях экономики: обрабатывающей промышленности и высоких технологий. Перспективным и быстрорастущим остается сектор креативных индустрий — Москва формирует две трети креативной экономики страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Федеральной налоговой службы, в Москве на начало октября насчитывалось 846,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это 443,4 тыс. юрлиц и 403 тыс. индивидуальных предпринимателей. Большинство из них относятся к категории микропредприятий — 804,8 тыс., на малые предприятия приходится 37,4 тыс., на средние — почти 4 тыс. Сектор МСП обеспечивает 26% налоговых поступлений в экономику города и 36,5% занятости. Так, налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет Москвы в 2022 году составили 834 млрд руб.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, у юрлиц наиболее популярны оптовая торговля, недвижимость, строительство. У ИП популярностью пользуются розничная торговля, операции с недвижимым имуществом и транспортная сфера, добавили в мэрии. Больше всего субъектов МСП занято в торговле — 32%, а также в строительстве и операциях с недвижимостью — 21%. На обрабатывающие производства и ИТ приходится суммарно порядка 10% МСП. Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития.

В последние годы малые предприятия в столице все чаще открываются в сфере торговли, общественного питания, культуры и спорта. Рост также отмечается в приоритетных отраслях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности.

В столичном правительстве отмечают, что сектор малого и среднего предпринимательства увеличивается в Москве, несмотря на вызовы COVID-19 и санкций. Как показывают исследования экономистов МВФ и Всемирного банка, хотя сектор МСП более чувствителен к изменениям на рынке, он также более устойчив — за счет гибкости и скорости адаптации к новым условиям, поиска новых контрагентов, оптимизации логистических цепочек. Дополнительную поддержку сектору оказывает государство. В частности, Москва предлагает бизнесу различные инструменты помощи: субсидии и гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, льготную аренду для импортозамещающих производств. Упрощаются также условия работы МСП по госзаказу, тем самым малые предприятия обеспечены гарантированным спросом на свои товары и услуги. Благодаря набору льготных программ кредитования малый и средний бизнес может на комфортных условиях привлекать финансирование для пополнения оборотных средств и развития.

Всего поддержку от города ежегодно получают более 100 тыс. малых и средних предпринимателей. Большинство из них обращаются за бесплатными консультациями, сервисами для открытия, развития дела — на начальном этапе бизнесу важно минимизировать риски ошибок, разобраться в административных процедурах. Все меры поддержки регулярно корректируются в зависимости от запросов столичных предпринимателей, сопровождают бизнес по мере его развития, и в столице фиксируют осязаемый эффект от такой поддержки.

Так, в 2023 году более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса. «Это на 25% больше по сравнению с 2022 годом — крайне успешный показатель, несмотря на непростую экономическую ситуацию»,— отметил Сергей Собянин.

В последнее время влияние московских предпринимателей все заметнее в сфере высоких технологий. В частности, значительно выросло количество научных разработок московских МСП, в том числе в сфере связи и информации. «Как результат — московские технопарки стали флагманами развития инноваций»,— отмечал Сергей Собянин. В целом же, по данным Росстата, выручка высокотехнологичных предприятий Москвы в сфере ИТ выросла за семь месяцев на 38%, у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий — на 43%. Рост выручки компаний происходит в том числе благодаря системной поддержке Московского инновационного кластера (МИК). Его участники к концу 2022 года запатентовали около 16 тыс. изобретений, а за девять месяцев 2023-го их количество увеличилось на 23,8%.

Всего участниками МИК зарегистрировано уже более 19,8 тыс. патентов. «Предпосылки для этого закладывались не один год. В результате Московский инновационный кластер стал удобной платформой для разработки новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, а также институтами развития»,— подчеркивает Сергей Собянин. К кластеру присоединилось более 35 тыс. организаций из Москвы и 81 региона России. Для участников МИК создана экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, на платформе предприниматели могут получить доступ к грантам, кредитам, субсидиям, а также привлечь инвестиции.

В Москве также высоко развита инфраструктура пилотных тестирований инновационных решений для стартапов и технологических компаний, помогающая многим проектам выйти на новые международные рынки. В частности, создана самая большая в мире сеть площадок для тестирования инноваций — программа, в рамках которой компании могут оценить потенциал своего продукта и получить обратную связь по его использованию, реализуется на базе 233 организаций столицы.

Столица талантов

Еще одно активно развивающееся в столице направление — креативные индустрии. К ним относятся: арт, мода, архитектура, дизайн, видеоигры и ПО, издательское дело и новые медиа, исполнительское искусство, кино и анимация, музыка и реклама. Сейчас в этих сферах работают 106,5 тыс. московских организаций, сообщал в октябре Сергей Собянин. Численность занятых в креативных индустриях Москвы в 2022 году составляла 1,2 млн человек. Это 14,3% всех занятых в столице и 26,4% — в креативной экономике в стране в целом, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В том числе 739 тыс. человек трудятся непосредственно в креативных индустриях (в музыке, дизайне, создании видеоигр), остальные 464 тыс. представляют креативные профессии в других отраслях (специалисты по ИТ и рекламе в финансовом секторе или дизайнеры в промышленности).

Таким образом, Москва формирует две трети креативной экономики всей страны: валовая добавленная стоимость (ВДС) креативных индустрий столицы составила 2,4 трлн руб., тогда как ВДС креативных индустрий всей России оценивается в 3,7 трлн руб. Вклад творческого сектора в валовой региональный продукт столицы также стабильно растет: если в 2019 году показатель составлял 7,4%, то в 2022 году — 9,1%. Рост добавленной стоимости за это время превысил 23% в постоянных ценах, при этом почти 70% вклада сектора приходится на ИТ, видеоигры и рекламу. Суммарная выручка креативного сектора столицы в 2022 году достигла 4 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в 2020 году.

Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ полагают, что успехи Москвы в развитии сектора объясняются не только «фактором мегаполиса», но и усилиями городских властей по поддержке творческого бизнеса. В мае текущего года, например, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы заключил соглашение с креативными кластерами для эффективного взаимодействия при организации мероприятий для предпринимателей, а также реализации совместных проектов. Партнерство предполагает взаимные консультации, встречи, совещания, организацию круглых столов, конференций, форумов и других мероприятий, ориентированных на продвижение отрасли.

Соглашения подписаны с такими кластерами, как «Дизайн завод», «Суперметалл», центр современного искусства «Винзавод», центр творческих индустрий «Фабрика», центр дизайна Artplay, АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», а также Союз креативных кластеров. Суммарная площадь пространств превышает 150 тыс. кв. м. Каждое из них имеет свой профиль, стиль, лояльную аудиторию и резидентов.

Такие соглашения, как считают в Департаменте предпринимательства и инновационного развития, дают серьезный стимул развитию творческого бизнеса в городе, способствуют формированию привлекательной, дружелюбной, удобной среды для развития креативных индустрий.

Комплексной поддержкой креативного сектора в Москве занимается специально созданное в 2020 году Агентство креативных индустрий (АКИ). За три года агентство провело более 40 крупных мероприятий и поддержало более 4 тыс. предпринимателей. Наибольшее внимание АКИ уделяет развитию компаний в сферах дизайна, моды и легкой промышленности, кино и анимации. Для творческого бизнеса проводятся регулярные конкурсы «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Арт-фабрика» (включает также конкурсы «Паблик-арт» и «Интерьерный арт»), практикоориентированные программы «Фабрика легпрома», «Арт. Практикум» и другие. В июле текущего запущена специальная платформа «Центр материалов». Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов из более чем десятка стран мира. На платформе представлено свыше 10 тыс. образцов материалов от более чем 400 поставщиков. В ближайшем будущем Агентство креативных индустрий также планирует открыть в Москве офлайн-площадку «Центра материалов» для библиотеки образцов разных материалов и информационной базы поставщиков. Она будет расположена на Рязанском проспекте в уникальном и крупнейшем в стране киномедиакластере МЕТМАШ, развитием которого также занимается Агентство креативных индустрий.

Кроме того, в сентябре мэр Москвы объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы. С помощью сервиса можно будет арендовать павильоны и студии, организовать натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование.

Также АКИ поддерживает участников крупнейших ярмарок современного искусства (blazar, Cosmoscow и «Арт-Москва»): профессионалы и новички арт-индустрии могут бесплатно представить свои работы аудитории и получить выручку с их продажи.

Агентство помогает компаниям креативного сектора выходить на новые рынки. Например, в декабре 2022 года на Неделе дизайна в Таиланде показали программу московских мультипликаторов и кинематографистов, в феврале 2023 года московские компании там же представили инновационные проекты: одежду из углеволокна и устройство, превращающее поверхность в сенсорный экран неограниченного размера.

Насыщенная международная программа и погружение партнеров из других стран в креативный бизнес столицы состоялись на площадках «Российской креативной недели. Москва Фест». Летом нынешнего года мероприятие посетили эксперты из 19 стран мира: с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии, СНГ и Африки. Всего посетили фестиваль более 150 тыс. человек.

До конца года в столице также пройдет серия международных форумов и ярмарок для поддержки креативного сектора. В частности, с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды состоится Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. В развитии книжной отрасли помогает Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В текущем году московские издательства смогут принять участие в секции АКИ на ярмарке с 30 ноября по 3 декабря.

Екатерина Кузнецова