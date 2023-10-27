В Турции при взрыве на борту сухогруза пострадали четыре человека

На борту сухогруза Serenity Ac неподалеку от побережья турецкого Фетхие произошел взрыв. В результате ранения получили четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

75-метровое судно, идущее под флагом Ниуэ, стояло на якоре, когда раздался взрыв. Его причины пока неизвестны. Что перевозит судно и сколько человек было у него на борту, не уточняется.

Береговая служба уведомлена об инциденте и отправила к судну спасательные и полицейские катера. Пострадавшие госпитализированы в больницы Фетхие. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Лаура Кеффер