Осень протеинов

Как укрепить волосы и решить вопрос с осенней тусклостью или с их сезонной потерей, «Коммерсантъ Стиль» рассказали известные московские стилисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Независимо от того, боретесь вы с ломкостью и сухостью волос из-за частой укладки феном, страдаете от жесткой воды или просто хотите добиться волос «своей мечты» — стоит помнить про возрастные перемены и влияние стрессовых ситуаций. Эти факторы напрямую влияют на состояние шевелюры. Однако помимо походов к врачу или психологу есть несколько способов помощи, например использование ингредиентов, которые стоит искать в средствах ухода или в профессиональных программах. Кератин, протеины, аминокислоты, витаминные комплексы помогают исправить ситуацию.

Процедура Le Lumiss (Япония)

Сергей Гартензия



Сергей Гартензия, стилист по волосам салонов красоты «МильФей»: «Уплотняющие процедуры рекомендованы всем тем, у кого славянский (тонкий) тип волос. Процедура на средствах японской косметики Le Lumiss восстанавливает волосы на молекулярном уровне, дает максимальный прикорневой объем после, сочетает в себе уход за кожей головы. Очень удобно делать процедуру в день окрашивания — так цвет держится значительно дольше. Эффект от процедуры длится в среднем от четырех до пяти недель.

Также Le Lumiss подходит для мужчин с удлиненными стрижками: хорошо уплотняет волосы, делает их визуально гуще».

В чем секрет: в состав средств входят три вида кератина, синтезированных из человеческих волос, из шерсти овцы и из пуха и перьев водоплавающей птицы. Они на разных этапах встраиваются и заполняют структуру волос как своего рода строительный материал.

Программа «Комплексное восстановление волос Greymy» (Швейцария)

Возненко Елена



Елена Возненко, стилист салона «Dessange Зубовский»: «Процедура подходит для сухих, поврежденных и непослушных волос — хорошо восстанавливает поврежденные участки волоса, восполняет потерянный кератин, уплотняет, реструктурирует поврежденные участки, не утяжеляя волосы. Придает объем и плотность волосам, укрепляет их структуру, избавляя от ломкости и хрупкости».

В чем секрет: в составе средств содержится концентрат кератина и коллагена в молекулярно-доступной форме, которые являются катализаторами в салонных процедурах, повышая эффект и силу процедур в десятки раз.

Уход для восстановления и уплотнения волос MonePlex (Россия)

Светлана Котляр



Светлана Котляр, стилист-технолог Mone Professional: «Уход предотвращает ломкость волос, защищает волокно, глубоко питает и защищает кератиновые связи в составе волоса. Тем самым волосы становятся более плотными, эластичными и здоровыми.

В зависимости от состояния волос вы увидите результат либо сразу, если волосы сильно истончены или повреждены, либо спустя три-пять применений. Проводить данную процедуру стоит минимум один раз в три недели».

В чем секрет: за эффективность ухода отвечают коллаген, протеины, силиконы, которые входят в состав средств.

Ирина Кириенко