Из свежей почты

Саша Зайцев, 11 лет, органическое поражение центральной нервной системы, требуется лечение. 127 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 24 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, в полтора месяца с кишечной инфекцией попал в больницу, где перенес клиническую смерть. Это привело к поражению центральной нервной системы. Реабилитация не помогала. Только в московском Институте медтехнологий (ИМТ) специалисты выявили эпиактивность головного мозга, подобрали терапию. Несколько курсов лечения в ИМТ помог оплатить Русфонд. Спасибо огромное! Лечение надо продолжать, и я вновь прошу помощи. Елена Зайцева, Тульская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику необходимо провести обследование для контроля по эпилепсии и при возможности начать комплексную реабилитацию для укрепления мышц и увеличения объема движений».

Полина Левицкая, 8 лет, порок развития сосудов лица, требуется курсовая лазерная терапия. 149 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 140 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — еще 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 27 тыс. руб.

Полина родилась со странными розовыми пятнами под правым глазом, на носу и верхней губе. Когда дочка плакала, они становились ярко-алыми. Мы обращались к врачам в местных больницах, но лечения они не назначали. Этим летом мы повезли Полину на консультацию в Москву. Дочке диагностировали порок развития кровеносных сосудов и назначили лечение лазером. Требуется не менее десяти процедур. Оплатить счет клиники мы не в силах. Ирина Левицкая, Самарская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Полины капиллярная мальформация верхней губы, носа, подглазничной области. Девочке требуется курс лазерной терапии. Лечение проводится поэтапно, с перерывами в один месяц. Прогноз благоприятный».

Никита Попов, 13 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 138 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — еще 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 22 тыс. руб.

У Никиты несовершенный остеогенез, он перенес множество переломов, пока не начал курсовое лечение в московской клинике Глобал Медикал Систем. Сын подрос, окреп, некоторое время переломов не было. Но сейчас он активно растет, и его организм не справляется с нагрузкой. Правая рука плохо разгибается и болит — это следствие перенесенного перелома локтевой кости. Никита прихрамывает и быстро устает. В мае сломал палец на руке. Ему вновь требуется лечение. Помогите! Милена Ненахова, Краснодарский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Для предотвращения переломов и сохранения достигнутых результатов Никите нужно продолжить реабилитацию и курсовое лечение бисфосфонатами».

Настя Рыкова, 7 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 173 171 руб.

Внимание! Цена окклюдера 233 171 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 60 тыс. руб.

Настя родилась в срок, здоровой, активно развивалась. Но меня тревожило, что она сильно потела, а под глазами была синева. Этим летом у дочки появилась одышка, она стала быстро уставать. На медосмотре перед школой кардиолог обнаружил у Насти врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, направил на консультацию в Московский областной клинический институт. Здесь диагноз подтвердили и сказали, что нужна срочная операция. Дефект можно закрыть щадяще, через сосуды, при помощи окклюдера. Операцию проведут бесплатно, но окклюдер надо оплатить. У меня нет таких денег. Светлана Рыкова, Московская область

Детский кардиохирург Московского областного научно-исследовательского клинического имени М. Ф. Владимирского института (МОНИКИ, Москва) Марат Тараян: «У Насти врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Девочке требуется эндоваскулярная операция по закрытию дефекта. Это щадящее вмешательство, после него Настя быстро восстановится».

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