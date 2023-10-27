7,7 процента составила доля нерезидентов в ОФЗ на 1 октября 2023 года, сообщил Банк России. В сентябре показатель достиг минимума с начала декабря 2016 года. По сравнению же с началом октября 2021 года (пиковое значения почти в 3,4 трлн руб.) вложения иностранцев в гособлигации снизились в 2,3 раза на фоне роста рынка ОФЗ на 20%. Лишь с начала 2023 года нерезиденты вывели с этого рынка 473 млрд руб. Доходность вложений в соответствующие долговые инструменты государства заметно растет. Если в январе 2023 года доходность ОФЗ с погашением после 2030 года составляла чуть больше 10%, то для последних аналогичных размещений Минфина она превышала 12% и, видимо, продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран