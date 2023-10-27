«Восстанавливайте храм, где он был»

В Октябрьском райсуде Уфы, где оспаривается разрешение на строительство храма Всех Святых рядом с объектом культурного наследия федерального значения «Городище Уфа II», прошел очередной процесс. Один из истцов — археолог Фларит Сунгатов — предложил представителю Уфимской епархии возродить храм там, где он был изначально, то есть в районе Дома правительства. Чтобы разобраться конкретнее в месте и площади застройки, на следующем заседании 16 ноября могут быть предоставлены Главархитектурой соответствующие документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Фларит Сунгатов и медиаменеджер Рауфа Рахимова возле здания суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Археолог Фларит Сунгатов и медиаменеджер Рауфа Рахимова возле здания суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы под председательством Гульназ Шакировой вчера состоялось слушание по административному иску медиаменеджера Рауфы Рахимовой и археологов Фларита Сунгатова и Альфии Султановой к Уфимской епархии РПЦ. Истцы просят суд запретить строительство храма Всех Святых на месте объекта культурного наследия федерального значения «Городище Уфа II» (обладает этим статусом с 1961 года) на пересечении улиц Валиди и Воровского.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», разрешение на строительство храма по образу аналогичного сооружения, которое располагалось неподалеку от спорной территории с 1898 по 1933 год, было выдано Уфимской епархии в мае текущего года отделом градостроительного контроля мэрии. С началом работ на участке уфимские общественники принялись проводить флешмобы против реализации проекта. В сентябре в дело вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, попросив взять паузу, «пока общественность и ученые не выскажут свое мнение».

Рауфа Рахимова и ее сторонники, поддерживая остальных антагонистов строительства храма, полагают, что строительные работы могут повредить объект культурного наследия. «На наш взгляд, возведение не только здания храма, но каких-либо иных объектов капитального строительства на территории «Городища Уфа II» запрещено законом»,— говорится в их исковом заявлении.

В сентябре суд наложил обеспечительные меры, запретив продолжать работы до вступления в силу решения. К тому времени на участке успели возвести свайный фундамент храма.

Вчерашнее судебное заседание прошло в просторном зале судебных заседаний на втором этаже, где рассматриваются уголовные дела. На этот шаг судья пошла из-за количества слушателей, решивших поучаствовать в процессе — около 50 человек.

В начале представитель Уфимской епархии показал присутствующим видеоролик о том, как может выглядеть спорная территория в будущем. На ней предполагается строительство депозитария, парка и храма. «Там должен быть музей»,— послышался возглас от слушателей.

«Как вам не стыдно!» — обратилась одна из слушательниц к представителю ответчика и тут же получила замечание от судьи.

Вопросы к представителю епархии были и у Рауфы Рахимовой. Она поинтересовалась, каким образом ответчик построит объекты на спорной территории, в то время как это запрещено. «Никакое строительство не разрешено. Не только храма, но и музея и депозитария. Как вы хотите обходить закон?» — спросила госпожа Рахимова.

Оппонент с ней не согласился. По его словам, строительство храма ведется на участке, который только примыкает к «Городищу Уфа II». Он также поинтересовался, в свою очередь, у истцов, есть ли у них подозрения, что координаты зоны объекта культурного наследия пересекаются с участком, который был передан под строительство. «Этот квартал относится полностью к подзоне, где запрещено строительство каких-либо объектов»,— ответил ему адвокат истцов Рафик Дусалиев. Он также отметил, что рядом с объектом культурного наследия находится и второй — «Городище Уфа III», но территория его границ до сих пор не определена.

Судья Гульназ Шакирова, изучая представленные ей документы, предложила представителю мэрии Уфы предоставить проект планировки спорной территории, но получила мягкий отказ. «Уважаемый суд, подождите. Было письмо от Главархитектуры. Они прописали, что отсутствует проект планировки»,— ответила она.

Тогда Рафик Дусалиев предложил обязать мэрию или Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы представить соответствующие документы, чтобы разобраться, где планируется возведение храма. «И какой процент будет занимать храм»,— добавила судья.

По словам Фларита Сунгатова, храм Всех Святых располагался в районе, где сейчас находится Дом правительства. «Восстанавливайте храм, где он был»,— заявил археолог представителю епархии.

Желая, видимо, прекратить спор, Гульназ Шакирова поинтересовалась у последнего, почему епархия желает восстановить храм на предполагаемой спорной территории. «Как минимум потому, что запретов нет. Земельный участок выделен. Разрешение на строительство получено»,— ответил он.

Рафик Дусалиев, в свою очередь, добавил, что, по его мнению, дома по улицам Валиди, Новомостовой и Октябрьской революции, в квартале которых находится «Городище Уфа III», включая здание Курултая республики, были построены незаконно. «Вы будете оспаривать разрешение на строительство этих домов?», — спросил его представитель епархии. Адвокат ответил отрицательно. По его словам, во время строительства был уничтожен культурный слой, поэтому никаких исторических артефактов под этими зданиями уже не осталось.

Следующее заседание назначено на 16 ноября.

Венера Хисамова