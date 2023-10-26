В ФОКе нашлось поле для махинаций

В Санкт-Петербурге в рамках дела о мошенничестве суд отправил под стражу помощника главы МЧС России Станислава Орлова. Его подозревают в хищениях при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области, совершенных в то время, когда фигурант работал в ООО «Газпром инвестгазификация».



Фото: Газпром

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 26 октября, отправил в СИЗО помощника главы МЧС Александра Куренкова. Станислав Орлов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь в уголовном деле идет о том периоде времени, когда фигурант работал в ООО «Газпром инвестгазификация» (структура «Газпрома»). По версии следствия, Станислав Орлов с сообщ­никами в рамках исполнения госконтракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное Оренбургской области организовал криминальную схему по переводу на счет компании «Техгазмонтаж», выступавшей подрядчиком, 66,7 млн руб. в качестве аванса. По данным правоохранителей, фирма выполнила предусмотренные договором работы не в полном объеме, при этом 34,3 млн руб. были похищены.

Станислав Орлов был задержан сотрудниками «экономической» полиции по месту жительства в Сестрорецке (административно входит в Санкт-Петербург).

До января 2023 года Станислав Орлов занимал пост советника гендиректора «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и курировал, в частности, отношения с регионами.

Позже он ушел с должности по собственному желанию.

Спортивный комплекс открылся в мае 2023 года. В церемонии открытия участвовали губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин и представитель Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Николай Кузьмичев. Общая площадь ФОКа составила 3500 кв.м. В спортивном комплексе два бассейна, универсальный спортивный зал для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол с возможностью проводить в нем соревнования и зал общей физической подготовки.

Строительство спорткомплекса началось больше десяти лет назад, почти все эти годы, как написал глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале, проект переходил из рук в руки. В 2018 году объект начали достраивать в рамках программы «Газпром — детям». Заказчиком выступило ООО «Газпром инвестгазификация», генеральным подрядчиком стало зарегистрированное в Гатчинском районе Ленинградской области ООО «Техгазмонтаж» Бориса Румянцева. По данным «Спарк-Интерфакса», в 2018 году эта же компания получила от «Газпром инвестгазификации» более 40 млн руб. на строительство ФОКов в Ярославской области. Годом ранее, в 2017 году, «Техгазмонтаж» получил аналогичный подряд от структуры «Газпрома» в Тольятти.

В прошлом году, по данным электронной картотеки арбитражного суда, строительную компанию признали банкротом.

В реестр кредиторов среди прочих включены ВТБ, Совкомбанк и ООО «Газпром инвест­газификация».

В пресс-службе МЧС России комментарии по ситуации с помощником министра не предоставили. Как сообщил «Ъ» источник в силовых структурах в Оренбургской области, уголовным делом занимается полиция Санкт-Петербурга, в регионе подробной информации о произошедшем нет.

Сабрина Самедова; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург