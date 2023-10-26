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Коммерсантъ FM
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МИД указал поверенному в делах Армении на неприемлемость антироссийской кампании

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 25 октября в ведомство вызывался временный поверенный в делах Армении. По словам госпожи Захаровой, дипломату было указано на неприемлемость антироссийской кампании, развернутой в СМИ Армении.

«Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении»,— сказала Мария Захарова сегодня, 26 октября, на брифинге.

Она также заявила, что «при наличии политической воли в Ереване» Россия готова принять министров иностранных дел Армении и Азербайджана для трехсторонних переговоров.

24 сентября МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу в стране Сергею Копыркину. Как объяснили в министерстве, нота связана с выпуском передачи на «Первом канале» от 23 октября, в которой звучали «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц» Армении.

Подробнее о взаимоотношениях России и Армении — в материале «Ъ» «Республика Укрмения».

Петр Бузлаев

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