Пермский телефонный завод «Телта» возглавила дочь экс-совладельца

Новым директором ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» назначена 33-летняя Ольга Подколзина. По данным «СПАРК-Интерфакс», она возглавила компанию 25 октября текущего года. Как говорят источники «Ъ-Прикамье», госпожа Подколзина приходится дочерью бывшему совладельцу Игорю Морозову. Новый директор, согласно данным ее соцсети, проживает в Москве, а карьеру начинала в Перми десять лет назад на должности замруководителя отдела продаж автосалона «Телта-МБ» (принадлежит господину Морозову – «Ъ-Прикамье»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Игорь Морозов вместе с главбухом предприятия Еленой Гришиной и теперь уже бывшим директором ОАО Алексеем Высоковым находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они вместе с представителями Минобороны причастны к хищению денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014-2023 годах. Как полагают в СКР, стоимость продукции была завышена, окончательная сумма возможного ущерба устанавливается.

Пермский телефонный завод основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Среди основных заказчиков — силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот. Выпускает продукцию на двух площадках — в Перми и в Москве. Последние пять лет предприятие не раскрывает финансовые показатели. 100% акций принадлежат столичному ООО «УК „Центр“», единственным владельцем которого числится Анна Карпова, по данным «Ъ-Прикамье» — супруга господина Морозова.