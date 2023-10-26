Путин утвердил достижение углеродной нейтральности к 2060 году в новой доктрине

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины, которая заменила аналогичный документ 2009 года. Ключевая цель новой доктрины — достижение углеродной нейтральности России до 2060 года.

Документ был опубликован на портале правовой информации. Климатическая доктрина — система принципов и целей, направленных на реализацию единой государственной политики, связанной с изменением климата и его последствиями. В новой доктрине 22 страницы и 5 разделов. Она вступила в силу со дня подписания — 26 октября.

В документе подчеркивается, что долгосрочное решение климатических проблем возможно только совместными усилиями всех государств и Россия готова участвовать в разработке коллективных мер. В доктрине также указано, что изменения климата представляют угрозу национальной безопасности. Реагировать на эту угрозу необходимо с «использованием средств, способных обеспечить желаемые экологические и экономические эффекты», говорится в документе.

Александра Горошилова