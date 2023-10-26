Дела Сергея Пугачева вынесли на суд

В отсутствие подсудимого будет рассмотрено уголовное дело одного из самых известных российских банкиров Сергея Пугачева. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила для рассмотрения по существу материалы о хищении им в бытность главой ЗАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк, МПБ) почти 30 млрд руб. и пропаже еще 64 млрд. Правда, сам банкир уехал за границу еще около десяти лет назад и, получив гражданство Франции, пытался даже инициировать в иностранных судах процессы против якобы разоривших его российских властей. Попытки эти оказались безуспешными, как, впрочем, и усилия прокуроров добиться выдачи беглого олигарха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело Сергея Пугачева не устарело для суда

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дело Сергея Пугачева не устарело для суда

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Обвинительное заключение по уголовному делу 59-летнего Сергея Пугачева утвердил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Господин Пугачев обвиняется Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) в присвоении вверенных ему средств с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ). Место проведения процесса в надзорном ведомстве не уточнили, но, скорее всего, это будет Тверской райсуд столицы, в котором ранее были вынесены три обвинительных приговора сообщникам господина Пугачева.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, первое уголовное дело, в котором фигурировал Межпромбанк, появилось еще в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации в конце 2010 года. Осенью 2013 года в масштабном расследовании обстоятельств хищения средств кредитного учреждения появился новый эпизод. Уже через день бенефициару банка Сергею Пугачеву, который находился за границей, было предъявлено обвинение в растрате.

Спустя несколько месяцев в рамках расследования этого эпизода были задержаны, а затем арестованы заместитель руководителя Ростуризма Дмитрий Амунц и глава Краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко. В СКР тогда специально отмечали, что аресты никак не связаны с последним местом работы обоих, а исключительно с их прежней деятельностью: господин Амунц в свое время работал в связанной с МПБ и подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК), возглавляя ее девелоперское подразделение «ОПК Девелопмент», а господин Диденко руководил исполнительной дирекцией в самом МПБ.

Следствие, а затем и суды установили, что преступная группа во главе с Сергеем Пугачевым в 2008–2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ.

В этот период Центробанк выделил банку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб., и 28 млрд руб. из них исчезли при участии господ Диденко и Амунца. Первому предъявили обвинение в соучастии в присвоении, второму — в пособничестве в этом преступлении. Поначалу оба вину не признавали, однако позже Александр Диденко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство. Как рассказывал “Ъ”, в итоге он получил всего три года условно, в то время как Дмитрий Амунц — семь лет реального лишения свободы.

Кроме того, к четырем годам за злоупотребление полномочиями была приговорена бывший председатель исполнительной дирекции МПБ Марина Илларионова. Суд посчитал доказанным утверждения следствия, что она, исполняя указания фактического владельца банка, расторгла договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб., после чего кредитное учреждение и обанкротилось. Этот эпизод, а также хищение средств банка на сумму 28,7 млрд руб. и вменяются в вину Сергею Пугачеву.

Надо отметить, что сам он успел вовремя уехать за границу и обосновался во Франции.

В его выдаче Генпрокуратуре было отказано, не удалось вернуть и все средства, выведенные им из России. Сам Сергей Пугачев пытался взыскать через международные суды крупные суммы за якобы преднамеренное уничтожение властями России его финансовой империи, но также безуспешно.

Известный адвокат Александр Гофштейн, в свое время защищавший беглого банкира, заявил “Ъ”, что тот уже не является его клиентом. Но с точки зрения юриста он пояснил, что вменяемые его бывшему подзащитному преступления относятся еще к 2008–2010 годам, а потому срок давности привлечения к уголовной ответственности даже по самому тяжкому обвинению в растрате, составляющий десять лет, уже истек. Однако в случае с Сергеем Пугачевым эта норма не действует, поскольку срок давности приостанавливается с момента объявления в розыск.

Сергей Сергеев