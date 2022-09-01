Сергея Пугачева заменили женщиной

Тверской райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, исполняя указания собственника банка Сергея Пугачева, она расторгла договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб. После этого кредитное учреждение фактически обанкротилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пугачев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Сергей Пугачев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

На оглашение приговора Марине Илларионовой судье потребовалось чуть более четырех часов. Подсудимая вела себя спокойно, поскольку изначально было ясно, что приговор будет обвинительным.

Председательствующая Ксения Панова признала госпожу Илларионову виновной по ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой). События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в 2009 году, когда Межпромбанк, которым владел Сергей Пугачев, находился в предбанкротном состоянии.

Тогда, по версии СКР, с которой согласился суд, господин Пугачев дал указание председателю исполнительной дирекции Александру Диденко, а затем сменившему его Алексею Злобину заключить 226 кредитных договоров со 114 «техническими» заемщиками — подконтрольными господину Пугачеву компаниями на сумму 125 млрд руб. При этом больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций компаний владельца банка — кипрской OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК).

Однако в 2010 году господин Пугачев, говорится в деле, решил расторгнуть залоговые договоры, поручив эту процедуру Марине Илларионовой, с 3 августа по 5 октября 2010 года, вплоть до отзыва у банка лицензии, занимавшей пост председателя исполнительной дирекции Межпромбанка. Буквально на третий день после вступления в должность, по данным следствия и суда, по указанию Сергея Пугачева она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. В результате банку, по подсчетам правоохранителей, был причинен ущерб на 64 млрд руб. В результате в том числе и по этой причине кредитная организация стала банкротом.

После отзыва лицензии у МПБ было возбуждено уголовное дело по факту растраты. Марина Илларионова и ее предшественники по должности проходили по нему сначала свидетелями. Когда же стало очевидно, что скоро банкиры перейдут в разряд обвиняемых, госпожа Илларионова в мае 2016 года скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Задержать ее удалось лишь в сентябре 2020 года. Басманный суд по ходатайству СКР отправил ее под стражу, где обвиняемая провела все время предварительного следствия и судебного процесса.

Виновной она себя так и не признала. В ходе следствия и в суде Марина Илларионова утверждала, что действовала по прямому указанию владельца банка, распоряжения которого была обязана исполнить. В связи с этим в прениях она просила суд проявить снисхождение. На том же настаивали и ее адвокаты, утверждавшие, что если бы их подзащитная не исполнила приказание хозяина МПБ, ее бы попросту уволили. При этом адвокаты указывали, что по вмененной их подзащитной статье уже истек срок давности, который составляет десять лет.

В свою очередь, прокурор в прениях попросил признать госпожу Илларионову виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорить ее к шести годам колонии общего режима. Ссылки на срок давности гособвинитель отверг как необоснованные, поскольку почти четыре года Марина Илларионова числилась в розыске.

В итоге суд приговорил Марину Илларионову к четырем годам колонии общего режима с запретом на три года после освобождения занимать административно-хозяйственные должности. При этом судья отклонила иск представителя МПБ о возмещении убытков на том основании, что ранее арбитражный суд Москвы уже обязал госпожу Илларионову вместе с бывшим хозяином банка выплатить МПБ 68 млрд руб.

Стоит отметить, что это уже второй приговор в отношении бывших топ-менеджеров Межпромбанка. В 2015 году экс-председатель исполнительной дирекции МПБ Александр Диденко был приговорен к трем годам колонии за соучастие в присвоении 28 млрд руб., полученных от ЦБ в виде беззалогового кредита. В свою очередь, основатель банка Сергей Пугачев с 2014 года числится в международном розыске. Его обвиняют в растрате денег МПБ и средств ЦБ РФ, выделенных на спасение банка (ст. 160 УК РФ). Также господина Пугачева обвиняют и в преднамеренном банкротстве Межпромбанка (ст. 196 УК РФ).

Алексей Соковнин