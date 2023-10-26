В Верхней Пышме и Среднеуральске введут единый пересадочный билет

В Верхней Пышме и Среднеуральске с ноября введут пересадочные тарифы, по которым стоимость проезда на автобусах будет ниже, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусная станция "Среднеуральск"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Автобусная станция "Среднеуральск"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сейчас стоимость проезда на автобусе № 111 от Среднеуральска до Екатеринбурга составляет 66 рублей. Пересадочный же тариф (автобус + трамвай) составит 60,5 рублей. В Верхней Пышме стоимость проезда также изменится в меньшую сторону: с 56,5 до 52 рублей при использовании пересадочного тарифа»,— говорится на сайте администрации. Пересадки будут бесплатными только в течение часа.

Кроме того, вместо отмененных из-за пробок межмуниципальных маршрутов 111 и 108 введут два новых кольцевых маршрута, которые будут подвозить жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска к трамваю № 333.

Напомним, в Екатеринбурге и других городах Свердловской стоимость проезда на общественном транспорте снижена до 31 декабря на 8 руб. Акция действует при оплате банковским картам «Мир» и «Уралочка», загруженным в смартфон.

Виталий Красиков

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