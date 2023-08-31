Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле на 8 рублей

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области на 8 руб. снизят стоимость проезда в общественно транспорте при оплате банковским картам «Мир» и «Уралочка», загруженным в смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы региона. Акция будет действовать с 1 сентября по 31 декабря.

Стоимость проезда будет снижена только при оплате смартфонами на базе Android. Банковские карты нужно будет загрузить через платежные сервисы Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефоны должны поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Ранее подобные акции уже трижды проводились в Свердловской области. Так, владельцы карт «Мир» и Единых социальных карт региона смогли сэкономить более 160 млн руб.

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