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Зангезурский коридор: из-за чего спорят Ереван и Баку

С 2020 года Азербайджан и Турция считают главным транспортным проектом так называемый Зангезурский коридор — автомобильную и железную дороги из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Ереван выступает резко против этого проекта. Как шли переговоры и где может пройти этот коридор — в справке «Ъ».

Что такое Зангезурский коридор

Зангезурский, или Сюникский, коридор — проект автомобильной и железной дорог протяженностью около 40 км, которые должны пройти через территорию Сюникской области Армении. Азербайджану он необходим для обеспечения транспортного сообщения между его западными районами и эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (НАР).

В советское время Азербайджан с Нахичеванью связывали автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги. Однако после распада СССР и начала первой Карабахской войны сообщение на этом участке прекратилось. Железнодорожное полотно было разобрано, сухопутная связь НАР с Азербайджаном прервана.

После второй карабахской войны 2020 года стороны безуспешно пытались договориться о восстановлении транспортного сообщения на этом участке. По данным на начало 2023 года, строительство автодороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора было завершено на 70%.

Летом 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет».

Позиция Армении

В Армении возражают против прокладки Зангезурского коридора. Власти страны считают, что слово «коридор» предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Баку. Премьер Никол Пашинян не раз заявлял, что его правительство «не обсуждало, не обсуждает и не будет обсуждать какую-либо коридорную логику».

В мае 2023 года лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве из-за термина «Зангезурский коридор». По мнению армянского премьера, это выражение используют для высказывания территориальных претензий к его стране. Господин Алиев, в свою очередь, заверил, что под словами «Зангезурский коридор» он не подразумевал никаких претензий.

В спор тогда вмешался президент РФ Владимир Путин, который указал на более важные договоренности, которые удалось достичь.

Цена вопроса

По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, разблокировка транспортных связей между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой поможет увеличить экспорт на $710 млн. Баку также сэкономит $10 млн, которые каждый год тратятся на субсидирование авиарейсов Баку—Нахичевань. Помимо этого открытие железной дороги позволит наладить прямые поставки газа. В настоящее время поставки газа по системе обмена осуществляются через территорию Ирана. При этом в качестве платы Тегеран удерживает 15% азербайджанского транзита.

Альтернативный маршрут

6 октября Азербайджан и Иран подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги, которая соединит основную часть страны с Нахичеванью через территорию исламской республики.

В тот же день состоялась церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбенд Зангиланского района. Как отметили в правительстве страны, создаваемые объекты послужат увеличению транзитных грузоперевозок и облегчат сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой.

После этого помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил изданию Politico, что проект создания Зангезурского коридора потерял привлекательность для Азербайджана.

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