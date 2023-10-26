В Воронеже хотят расширить пять кладбищ

В Воронеже хотят увеличить территорию пяти закрытых кладбищ: Буденовского, Лесного, Левобережного, Никольского и Юго-Западного. Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Администрация городских кладбищ» направило комиссии по землепользованию и застройке облцентра заявление о рассмотрении предложения о внесении таких изменений в соответствующие правила и Генплан на 2021-2041 годы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что под новые захоронения планируется отвести территорию, прилегающую к Левобережному кладбищу, и участки «в районе» остальных указанных погостов. Рассматриваемые площадки относятся к землям, право собственности на которые не зарегистрировано. В случае удовлетворения заявления МКУ им будет присвоен вид разрешенного использования «Ритуальная деятельность».

«Ориентировочное количество новых мест для захоронения будет известно после передачи земельных участков на праве бессрочного пользования «Администрации городских кладбищ» исходя из площади участков. Реализация мероприятий по образованию земельных участков в целях расширения существующих кладбищ в городском округе проводится в установленные сроки согласно утвержденной дорожной карте»,— рассказали в мэрии.

По данным городской администрации, в Воронеже насчитывается 20 кладбищ, однако с 1 июля 2014 года новые захоронения разрешены только на Березовском. Остальные погосты доступны только для «подзахоронения» умерших в уже организованные могилы их родственников. Ожидается, что ресурс действующего кладбища будет исчерпан через три — три с половиной года.

По сведениям на октябрь 2023 года, на перечисленных погостах захоронено 496 тыс. человек. В 2019 году были погребены 8 520 человек, в 2020-м — 9 896, в 2021-м — 12 352, в 2022-м — 8 440, с начала 2023-го — 5 978.

В начале 2022 года мэр Вадим Кстенин сообщил о том, что из-за грядущей нехватки мест на городских кладбищах планируется организовать новый погост в микрорайоне Семилукские Выселки Левобережного района. Однако из-за возмущений местных жителей летом 2022-го господин Кстенин сказал, что мэрия отказалась от этой идеи. В начале октября 2023 года глава города заявил о планах решить проблему посредством расширения уже существующих кладбищ.

Алина Морозова

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