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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело в отношении активистки Мисик за оправдание теракта

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело в отношении активистки Ольги Мисик за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сказано в постановлении СК на обыск, которое активистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Следствием установлено, что Мисик О. В. на своей странице Miss Misik разместила публикацию, оправдывающую террористический акт Д. Треповой в отношении В. Татарского»,— сказано в документе.

Обыск по месту прописки госпожи Мисик в Подмосковье начался в 6:20 мск. Как написала активистка в Telegram, сотрудники полиции ничего не изъяли и искали саму девушку. В октябре 2023 года она сообщала, что находится за пределами России.

Во время протестов в Москве в 2019 году Ольгу Мисик называли «девочкой с Конституцией»: она подходила к сотрудникам ОМОНа и полиции и вслух читала отрывки из нее. Через год девушка с еще двумя активистами облила краской вход в здание Генеральной прокуратуры, за что суд назначил ей 2 года ограничения свободы за вандализм (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

10 ноября 2022 года МВД объявило Ольгу Мисик в розыск. После взрыва в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, активистка опубликовала пост в своих соцсетях. Следствие увидело в нем «оправдание террористического акта».

Петр Бузлаев

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