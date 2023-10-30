«Ключевое слово в нашем сотрудничестве — взаимопонимание»

АО «Карго Сервис Центр» — российская транспортно-экспедиторская компания, занимающаяся грузовыми авиаперевозками в 171 стране мира. В этом году компании исполняется 30 лет. За время своей деятельности «Карго Сервис Центр» зарекомендовал себя как один из ключевых игроков на рынке авиаперевозок. Компания является прямым агентом ведущих мировых авиакомпаний, в том числе грузового подразделения Emirates — Emirates SkyCargo. О том, как устроено деловое партнерство с «Карго Сервис Центром, рассказывает Кирилл Лебедев, коммерческий директор ООО «Аеро ДжиЭсЕй Сервис», генерального агента по продажам и обслуживанию Emirates SkyCargo в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор АО «Карго Сервис Центр» Сергей Соловьев руководит компанией, осуществляющей грузовые авиаперевозки в 171 страну Фото: АО «Карго Сервис Центр» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор АО «Карго Сервис Центр» Сергей Соловьев руководит компанией, осуществляющей грузовые авиаперевозки в 171 страну Фото: АО «Карго Сервис Центр»

REVIEW: Как начиналось ваше партнерство с «Карго Сервис Центром»?

КИРИЛЛ ЛЕБЕДЕВ: Мы познакомились в 1997 году. Тогда я работал в другой авиакомпании, а «Карго Сервис Центр» выполнял функции, несколько отличные от того, что они делают сейчас. Они занимались наземным обслуживанием авиакомпаний и складскими услугами в составе большого международного холдинга. Впоследствии «Карго Сервис» вышел из этого холдинга, сохранив прежнее название и продолжив самостоятельную деятельность. Непосредственно с Emirates SkyCargo «Карго Сервис Центр» начал партнерство в 2003 году, когда у авиакомпании появились рейсы в Москву, а позднее, в 2011 году, расширили географию сотрудничества и на Санкт-Петербург.

R: Каким образом с точки зрения организации технических моментов устроено сотрудничество Emirates и «Карго Сервис Центра»?

К. Л.: На сегодняшний день «Карго Сервис Центр» для Emirates является классическим экспедитором: у них есть свои клиенты, оформляющие те или иные заказы на грузоперевозки из разных городов России. Когда появляется заказ, соответствующий маршрутной сетке Emirates, компания присылает запрос на перевозку, мы его обрабатываем, предоставляем тариф и, если всех все устраивает, происходит оформление авианакладной и бронирование груза. Весь дальнейший процесс до момента выдачи груза получателю — ответственность перевозчика. Экспедитор же отвечает за взаимодействие с грузовладельцами, подготовку груза к авиаперевозке и предоставление корректных данных различным органам.

R: Как период пандемии повлиял на сферу грузоперевозок, каким образом они происходили и происходили ли вообще?

К. Л.: Во время пандемии рынок грузоперевозок очень серьезно изменился, и последующие события, к сожалению, тоже не улучшили ситуацию в небе. Многие перевозчики прекратили полеты в Россию. Из-за ковидных ограничений львиная доля международных рейсов выполнялась через аэропорты московского авиационного узла, что впоследствии тоже наложило свой отпечаток. Как только сформировались новые логистические схемы, даже после ослабления пандемических ограничений многие участники ВЭД просто решили ничего не менять и большая часть грузов так и осталась в московском авиаузле. Их возвращение обратно в региональные аэропорты России не случилось само собой. Тем не менее сейчас, спустя несколько лет, этот процесс все же пошел.

R: Какие виды грузов наиболее часто отправляют для авиаперевозок?

К. Л.: Сейчас очень востребованы различные медицинские грузы: фармпродукция, медицинское оборудование и все, что с ним связано. Нельзя забывать, что существуют некие санкционные ограничения, и многие перевозчики определенные категории грузов не принимают к перевозке, например, авиационные запчасти, какое-то высокотехнологичное компьютерное оборудование. А медицинские грузы даже в период санкций считаются гуманитарными, и на них ограничений в принципе не существует. Не менее актуальными в последнее время стали частные заказы на перевозки личных вещей в связи с международными переездами. Также всегда были востребованы к перевозке грузы различных видов продуктов питания, текстиля, табачной продукции, элитных автомобилей. В частности, вместе с «Карго Сервис Центром» мы неоднократно выполняли авиаперевозки автомобилей и живых животных. А это особые категории грузов, требующие повышенного внимания и высокой квалификации экспедиторов.

R: Какие виды грузов, на ваш взгляд, наиболее сложны для транспортировки?

К. Л.: У всех грузов своя специфика. Температурные сложны с точки зрения поддержания подходящего температурного режима, поэтому многие отправители используют специальную упаковку и термодатчики, чтобы потом иметь возможность проверить, насколько температура изменялась во время перевозки. У длинномеров и тяжеловесов сложность именно в оценке и планировании. Нужно сначала оценить качество упаковки, далее спланировать саму комплектацию: что подложить, сколько строп использовать, как подвязать, чтобы это все в процессе перелета не сдвинулось и гарантировало безопасность. В работе с опасными грузами важно понимать, правильно ли определены классы опасности, соответствует ли упаковка правилам перевозки, не превышены ли лимиты опасного груза на борту.

R: Emirates в России уже успели поработать со множеством различных логистических компаний. Чем сотрудничество с «Карго Сервис Центром» существенно отличает их от других ваших партнеров?

К. Л.: Наши компании давно работают вместе. Мы знаем их специфику, какие грузы они перевозят, а в «Карго Сервис Центре», в свою очередь, хорошо знакомы с нашими требованиями. Поэтому даже на начальном этапе обработки заказа запрос с их стороны формулируется таким образом, чтобы мы могли легко и быстро предоставить ответ. Ключевое слово в нашем сотрудничестве — взаимопонимание, за счет которого нам всегда удается легко найти контакт друг с другом.

R: Как вам кажется, в чем заключается главное преимущество «Карго Сервис Центра» как логистической компании?

К. Л.: «Карго Сервис Центр» — достаточно разносторонняя компания. В начале своего пути они занимались обслуживанием авиакомпаний, и за счет этого понимают, как устроен процесс изнутри со стороны перевозчика. Затем их бизнес трансформировался в агентский, в результате чего они стали работать уже напрямую с грузоотправителями и грузополучателями, предоставляя клиентам в комплексе тот вид сервиса, который соответствует их запросам, а главное — достаточно компетентно сочетая все это с требованиями авиационных перевозчиков.

Они давно на рынке и очень хорошо проявили себя в период пандемии. В то время как многие их коллеги по бизнесу ушли в некоторую спячку, у «Карго Сервис Центра» получилось найти новые рынки, новых клиентов, а кроме экспорта — развить также и импортные перевозки. Они смогли достаточно быстро перевести свой грузопоток на московские аэропорты, даже открыли дополнительный офис в Москве и в итоге только увеличили объемы продаж. Наработанный за это время опыт и нестандартный подход к решению сложных задач выгодно отличает их от многих других компаний, которые только сейчас начинают формировать подобные логистические связи и контакты. Я желаю им и дальше не сбавлять обороты. А мы в Emirates будем только рады новым грузам нашего хорошего партнера — АО «Карго Сервис Центр».

Мария Бородина