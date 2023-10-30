Облигации «поплыли»

Повышение ключевой ставки усилило приток денег на рынок облигаций. В сентябре розничные инвесторы увеличили вложения в долговые бумаги на 25%. Участникам особенно интересны облигации-флоатеры, доходность которых привязана к ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Надо найти удачный момент для покупки облигаций Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Первую половину 2023 года ключевая ставка ЦБ была на относительно низких уровнях Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Надо найти удачный момент для покупки облигаций Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Первую половину 2023 года ключевая ставка ЦБ была на относительно низких уровнях Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

По данным Московской биржи, с начала 2023 года объем вложений физических лиц в российский долговой рынок составил 997,7 млрд рублей, из них на инвестиции в корпоративные облигации приходится 850,5 млрд рублей. Августовское повышение ставки не только не изменило данную тенденцию, но напротив, усилило приток денег в сегмент, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. «Ставки по облигациям стали очень интересными на фоне акций, где есть признаки перегрева и ожидание коррекции. Плюс инвесторы стремятся зафиксировать высокие доходности на средний и долгий срок, ожидая, что в перспективе одного-полутора-двух лет Банк России смягчит денежно-кредитную политику (ДКП)»,— отмечает он.

Объем новых размещений также вырос. За девять месяцев 2023 года корпоративные эмитенты разместили бумаги на 2,8 трлн рублей, что сопоставимо с итогами всего 2022 года, приводит данные управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Такой значительный прирост, по его словам, обусловлен прежде всего низкой базой начала 2022 года. При этом если в июле и августе текущего года объем размещений в данном секторе рос (корпоративные эмитенты размещали не менее 400 млрд рублей в месяц), то в сентябре 2023 года в связи с ужесточением ДКП корпоративные эмитенты разместили облигаций менее чем на 200 млрд рублей, указывает господин Орехов.

В целом объем первичного рынка в третьем квартале на 33,2% выше, чем во втором, и на 42,2% выше, чем в первом. «Многие эмитенты определенно спешили вскочить на подножку, пока ставки совсем не ушли наверх»,— добавляет господин Чернега.

Хорошие доходности

Первую половину 2023 года ключевая ставка ЦБ была на относительно низких уровнях — 7,5%. Учитывая, что большую часть аналогичного периода 2022 года фондовый рынок был фактически закрыт и новые размещения не проводились, это создало более благоприятные условия для долговых размещений эмитентами, объясняет директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Андреев. «В третьем квартале текущего года мы увидели сразу несколько повышений ключевой ставки до уровня 13%. В этих условиях для инвесторов существенно выросли как ставки по депозитам, так и доходности долговых ценных бумаг (государственных и корпоративных). Исторически это всегда стимулировало инвесторов нести деньги в банки, а также перекладывать капитал из акций в облигации»,— объясняет он.

По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Станислава Письменного, резкое повышение ключевой ставки с 7,5 до 13% в течение трех месяцев стало основным вызовом для российского облигационного рынка. Банк России таким образом отреагировал на сильное повышение инфляционных процессов в экономике России за последнее время, в том числе связанное с существенным ослаблением курса национальной валюты. Повышение ставки привело к переоценке доходностей и в корпоративном сегменте в среднем они выросли на 300 базисных пунктов, указывает эксперт. Однако спреды между эшелонами остались на текущих уровнях, подчеркивает он.

После повышения ключевой ставки рефинансирования на рынке облигаций всегда происходит улучшение условий предлагаемых займов для инвесторов, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом он подчеркивает, что интерес инвесторов стал постепенно смещаться в сторону рынка корпоративных облигаций, где доходность выше и она фиксирована.

Флоатеры в фаворитах

В условиях ожидания роста ключевой ставки наиболее интересными становятся облигации-флоатеры, долговые бумаги с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Купон по таким ценным бумагам плавающий и привязан к ключевой ставке, что позволяет получить дополнительную доходность в случае возможного повышения ставки, объясняет заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев. «С учетом того, что инфляционные ожидания сохраняются на высоком уровне и по-прежнему преобладают проинфляционные риски, у таких облигаций есть перспективы роста стоимости»,— говорит он.

Сам ВТБ выпустил облигации-флоатеры с доходностью, привязанной к ключевой ставке, для квалифицированных инвесторов в сентябре. При общем объеме выпуска объемом 50 млрд рублей их продажи на конец октября превысили 10 млрд. Средний объем сделки составил 3 млн рублей. По оценке банка, на фоне проинфляционных рисков и базового сценария регулятора по сохранению до конца года ставки на повышенном уровне, держатели флоутеров смогут получить дополнительную доходность. «Выпуск относится к старшему необеспеченному долгу банка, поэтому выплаты по нему защищены, а вложения — наименее рисковые»,— говорит господин Береснев.

По мнению Юлии Кузнецовой, инвестиционного советника, основателя Университета инвестиций, облигации с доходностью, привязанной к ключевой ставке, являются хорошим способом «реагировать на инфляцию». ЦБ обычно поднимает ставку при высокой инфляции и использует монетарную политику именно как один из инструментов борьбы с ней. Соответственно, если инфляция будет больше, то и ставка будет выше, комментирует госпожа Кузнецова.

Как отмечает господин Чернега, с момента увеличения ключевой ставки число выпусков флоатеров в корпоративном секторе резко увеличилось. Сейчас на этот сегмент приходится 21% объемов рынка, и можно ожидать, что при сохранении тенденции к концу года он превысит четверть, считает эксперт.

Также на рынке сейчас востребованы облигации, привязанные к RUONIA (ежедневная ставка доходности), добавляет Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». По его словам, такие бумаги интересны инвесторам, которые не хотят брать на себя процентный риск. Они были особенно популярны в условиях ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП в августе и сентябре. И это также заметно в размещениях Минфина, где основной спрос был сосредоточен именно в флоатерах, привязанных к RUONIA.

В ближайшие месяцы формируется идеальный момент для покупки и классических облигаций, и облигаций с привязкой к инфляции, и бумаг с привязкой купона к ставке Банка России, считает старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. «Инфляция в сентябре составила 15% SAAR (в годовом выражении с поправкой на сезонность), такая траектория явно выше прогноза Банка России»,— объясняет он, добавляя при этом, что здесь правильно также учитывать и ставку Банка России, и таргетируемую инфляцию, и альтернативы в виде рынка акций или недвижимости.

Среди других тенденций рынка Максим Чернега отмечает увеличение предложения бумаг с купоном-лесенкой, когда эмитент заявляет размер купонов в начале обращения выше, чем к концу. Таким образом он закладывает снижение ставки, снижая при этом и затраты. Тенденция имеет место в третьем эшелоне, но не исключено, что может перекинуться на высокорейтинговых эмитентов, хотя там больше принято использование механизма встроенных оферт, говорит эксперт.

Кроме того, на рынок вернулись длительные размещения, при которых старт продаж на первичном рынке не означает его окончания в первый день и вообще не означает размещение всего выпуска, добавляет господин Чернега. «Ситуация обычно имеет место, когда эмитент "пожадничал" или "ошибся" с определением ставки купона»,— комментирует он.

Также можно говорить о сокращении сроков обращения. Если раньше три года до погашения или до оферты было практически стандартом, то сейчас многие выпуски размещаются со сроком один-два года или имеют оферту на этом горизонте, уточняет господин Чернега. Это говорит о том, что рынок ожидает изменения в ДКП на этом горизонте, добавляет он.

Интерес сохранится

По словам господина Андреева, ситуация с инфляцией на данный момент остается крайне неопределенной. В сентябре Центробанк прогнозировал инфляцию по итогам 2023 года на уровне 6–7%, однако уже в октябре в своем ежемесячном бюллетене регулятор допустил, что годовая инфляция может превысить ранее данный прогноз. Это, в свою очередь, может потребовать дальнейшего ужесточения ДКП и повышения ключевой ставки, что как минимум сохранит интерес инвесторов к облигациям.

В более сложной ситуации оказываются эмитенты бумаг, так как стоимость заимствования для них вырастает, добавляет господин Андреев. Но те компании, кому критически необходим капитал для развития или перекредитования, будут привлекать ликвидность в любом случае, считает он.

При росте ключевой ставки в условиях высокой инфляции облигации остаются привлекательным инструментом инвестирования в безрисковые активы с фиксированной доходностью, тогда как многие рисковые активы на этом фоне наоборот, теряют привлекательность, считает господин Чернов. По итогу сентября годовая инфляция в России составила 6% год к году, что стало максимумом с февраля 2023 года, когда она составила 11% год к году на фоне эффекта низкой базы прошлого года, указывает Чернов. По итогу всего 2023 года инфляция может вырасти до 7–7,5% годовых, считает он. А доходности корпоративных облигаций могут в два-три раза превышать уровень годовой инфляции в стране и быть на несколько процентов выше доходности банковских вкладов.

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что пик ключевой ставки уже близко. «Во-первых, влияние ставки на экономику действует с лагом, в связи с чем полный эффект от текущего цикла повышения мы увидим в конце 2023-го и в начале 2024-го. А во-вторых, у ЦБ есть другие механизмы охлаждения потребительского спроса: увеличение требований к капиталу для банковского кредитования, увеличение первоначального взноса по ипотеке»,— рассуждает господин Корнев. Замедлению инфляции будет также способствовать новый указ президента о репатриации и продаже валютной выручки, что позволит укрепить рубль и снизить давление на цены со стороны импорта, отмечает он. Поэтому вероятность дальнейшего существенного ужесточения ДКП (рост более чем на 100 б. п. от текущих уровней) на данный момент оценивается компаний как низкая.

«Рост ставки — защитная мера для финансового рынка. Ключевая ставка повышается в ответ на негативные события в экономике. За прошедшее время с начала 2022 года мы уже видели резкий рост ключевой ставки и ее активное дальнейшее снижение. Уверена, что такая же история нас ожидает и в самое ближайшее время»,— считает независимый финансовый советник Анна Ларина. Что касается дальнейшего уровня инфляции, то он не будет долго держаться на рубеже сентября — 6%, считает советник. «Целевой показатель инфляции у ЦБ — 4%, полагаю, что до конца года этот показатель будет достигнут. У правительства сейчас достаточно возможностей и ресурсов для этого»,— говорит она.

Точки входа остаются

Алексей Корнев полагает, что до конца года может появиться интересная точка входа в облигационный рынок, так как основной эффект снижения цен и переоценки ожиданий уже произошел. Это создает потенциальную возможность зафиксировать высокий купон и заработать на росте цен, когда Банк России перейдет к снижению ставок. Однако переждать текущую волатильность можно в фондах денежного рынка или флоатерах, считает портфельный управляющий.

Инвесторами в текущих экономических условиях могут быть востребованы облигации, номинированные в китайских юанях или других валютах «дружественных» России стран, добавляет господин Чернов. Что касается банковских вкладов, которые предлагают сейчас достаточно высокие ставки, то доходности облигаций всегда выше доходности вкладов, указывает аналитик. «По самым надежным эмитентам она будет выше ненамного, на 0,5–3% годовых, а в корпоративных облигациях компаний малой капитализации доходность облигация может превышать доходности банковских депозитов в 1,5–2 раза»,— говорит он.

«Рост ключевой ставки ЦБ РФ привел к росту доходности по корпоративным облигациям, а также к повышению кредитного риска по данным инструментам. В такой ситуации инвесторы все больше отдают предпочтение безрисковым ОФЗ, а также высокорейтинговым корпоративным бондам, особенно с плавающей ставкой»,— добавляет господин Орехов. Однако в связи с существенным приростом физических лиц на российском фондовом рынке остается крайне востребованным и сегмент ВДО (высокодоходные облигации), объем размещений в котором в сентябре текущего года превысил рекордную отметку в 7 млрд рублей, обращает внимание эксперт.

По словам Максима Чернеги, депозиты составляют активную конкуренцию облигациям, но на коротком сроке. Если брать долгосрочные депозиты, то ставки по ним уступают ставкам на долговом рынке. «Потому говорить о переходе долгосрочных инвесторов к накопительной модели вряд ли приходится. И от любителей "прыгать" из бумаги в бумагу в надежде выиграть пару процентов сверх рыночной доходности вполне можно ожидать перетока в короткие — до одного года — депозиты»,— рассуждает он. Также конкуренцию по части коротких денег составляют фонды ликвидности, которые в последнее время стали очень популярны среди инвесторов как инструмент «парковки» денежных средств, считает господин Чернега.

По словам госпожи Лариной, облигации и банковские депозиты — это консервативные продукты с минимальным риском. На сегодня доходность ОФЗ в среднем 11,79%, а доходность по депозиту — 9,7%, то есть оба инструмента дают доход выше официального уровня инфляции. С позиции консервативного инвестора при таких уровнях доходности логичнее всего распределять свой капитал между этими двумя инструментами (ставка ЦФ РФ снизится — снизится и привлекательность депозитов), констатирует госпожа Ларина. Еще часть стоит вкладывать в корпоративные облигации эмитентов из отраслей, которые сейчас переживают рост, считает она.

Например, для квалифицированных инвесторов сейчас могут быть интересны банковские облигации: по итогам третьего квартала финансовый сектор показал хорошие результаты и сейчас по этим компаниям можно найти доходность 16% и выше, указывает Анна Ларина. Правда, и риски там достаточно высокие, поэтому здесь поле деятельности для квалифицированных инвесторов, подчеркивает финансовый советник. Если же говорить о среднесрочном и долгосрочном инвестировании, то необходимо диверсифицировать свой портфель (по отраслям, валютам, странам и инструментам): в таком случае и облигации, и депозиты, могут являться только небольшой частью портфеля.

Говоря о дальнейших перспективах, госпожа Ларина полагает, что рост российского рынка облигаций продолжится. Сейчас сложилась благоприятная ситуация: рост промышленности требует денег, а рыночная нестабильность заставляет частных инвесторов больше задумываться о безопасности, чем о прибыли. «Что немаловажно, за прошедшие девять месяцев не было зафиксировано ни одного банкротства эмитентов облигаций. Исходя из этого рынок облигаций и дальше продолжит расти»,— подчеркивает она.

Максим Чернега согласен, что рынок будет расти, но, скорее всего, меньшими темпами. «Вырастет предложение флоатеров. До конца года вряд ли случатся дефолты — вероятный кейс "Роснано" попадает под исключение в данном случае»,— рассуждает он.

«Мы ожидаем, что активность облигационного рынка продолжит расти в текущем году, так как сочетание доходности и риска остается привлекательным для инвесторов»,— заключает Евгений Береснев из ВТБ.

Виктория Алейникова