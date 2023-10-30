Территория развития и инноваций

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» — один из самых современных центров Европы. С момента запуска этой инновационной площадки здесь прошло более 1500 мероприятий, их посетили свыше 8 млн человек. Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков рассказывает о том, как работала компания на протяжении десяти лет, и о планах на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Экспофорума» Фото: Пресс-служба «Экспофорума»

REVIEW: Вы вступили в должность генерального директора «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в 2013 году. С чего началась ваша политика управления?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Первоначальная задача состояла в разграничении мероприятий для загрузки обеих площадок — «Ленэкспо» и «Экспофорума». Но главное заключалось в запуске нового комплекса: к нему нужно было приучить и участников, и посетителей. Мы должны были сломать психологические барьеры, ведь многие воспринимали комплекс как отдаленный объект, расположенный за чертой города. Также необходимо было развивать портфель собственных мероприятий и активно прорабатывать приглашения в центр крупных ротируемых мировых конгрессов. Считаю, нам все удалось. Правильная маркетинговая, партнерская политика привела в 2019 году к обсуждению строительства уже второй очереди конгрессно-выставочного центра. Пандемия, безусловно, внесла в планы коррективы, но сегодня мы снова возвращаемся к этому вопросу: мощностей комплекса уже недостаточно и для существующих мероприятий, и для новых. Есть концепция, мы ее обсуждаем с акционерами, с городом.

R: Сталкивалась ли компания с кризисами и как они разрешались?

С. В.: Мы преодолели все те же проблемы, с которыми столкнулись страна и мир. Компания адаптировалась к новым онлайновым форматам, превратив их в гибридные мероприятия. Помимо этого, мы переориентировались на новые рынки: азиатские, ближневосточные, латиноамериканские, африканские. Сегодня мы говорим о вероятности возвращения к объемам 2019 года в 2025 году.

R: Какого рода мероприятия чаще всего проходили за последние годы?

С. В.: В «Экспофоруме» проходят мероприятия самого разного масштаба — от глобальных международных до небольших локальных — и различных форматов. Конечно, в большей степени — это события делового характера в разных отраслях, на которых общаются представители бизнеса, промышленности, сферы услуг, органов власти, СМИ. Мы предоставляем площадку для событий всех ключевых отраслей города. Ежегодно в «Экспофоруме» проходит около 200 мероприятий, в 2023 году их будет около 160. Практика показывает, что чуть больше половины (55%) из общего числа событий приходится на выставочные форматы, около трети (30%) — на конгрессы: медицинские, научные, деловой направленности. 15% в загрузке обычно занимают различные ивенты: корпоративные мероприятия, шоу, спортивные соревнования, встречи.

R: Как распределяются расходы на содержание комплекса такого уровня?

С. В.: Комплекс — очень недешевый объект с точки зрения обслуживания, он требует соответствующей загрузки и проведения очень серьезной интенсивной работы, чтобы все это окупать. В статьях затрат на содержание комплекса в 2023 году наибольший вес занимают выплата кредита, полученного на строительство комплекса, затраты на эксплуатацию и ресурсоснабжение, налоги на имущество и землю, ФОТ персонала. В будущем порядок перечисления статей может измениться в связи с изменением кадастровой стоимости недвижимости, что повлечет за собой существенный рост налогов. Тогда налоги могут занять первое место в этом списке.

R: По данным РБК, выручка «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в 2019 году составила 3,52 млрд рублей, но в следующие два года упала в два раза. За 2022 год выручка достигла 2,8 млрд рублей. Вернетесь ли вы к допандемийным показателям в 2023 году?

С. В.: Падение выручки в период коронавируса — история абсолютно понятная, ведь фактически восемь месяцев мы не работали. Поэтому падение показателя всего в два раза, а не в четыре — это большая заслуга. Самые большие потери связаны с отменой более восьми крупных ротируемых конгрессов с участием свыше 3000 человек. В 2022 году это Всемирный энергетический конгресс, Международный арктический форум, Международный математический конгресс; в этом году — XX Международная конференция и выставка по сжиженному природному газу, EuroSkills и другие. В 2023–2024 годах сумма недополученного дохода только от аренды площадей составит не менее 3 млрд рублей. А это сравнимо с нашей годовой выручкой.

Я надеюсь, что в 2025 году мы приблизимся к показателям 2019 года, в том числе за счет того, что частично импортозаместим ушедшие ротируемые мероприятия отечественными.

R: Как вы можете оценить влияние Петербургского международного газового форума, который проходит в «Экспофоруме», на развитие отрасли в России?

С. В.: Конгрессы и выставки не только отражают состояние отрасли, но и продвигают ее вперед, поскольку хороший конгресс — это место обмена контактами, демонстрации технологий, обсуждения ключевых трендов. В течение трех-четырех дней можно сделать то, что обычно делается годами. Газовый форум сейчас входит в топ-3 крупнейших ежегодных выставочных отраслевых мероприятий в мире. На эту площадку съезжаются все специалисты, принимающие решения в газовой отрасли России и мира, в новой его геоэкономической конфигурации. Если вы хотите понять тренды отрасли, изучить новинки, представить свои разработки баерам из отрасли, нужно ехать на ПМГФ. В этом году участников будет примерно на 30%. больше, чем до пандемии, форум пройдет без большинства европейских представителей, но их заменят гости из наших новых стран-партнеров.

R: Чем ноябрьский форум будет отличаться от прошлого?

С. В.: Темой пленарного заседания этого года станет «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития». В программе будет усилена компонента импортозамещения в газовой отрасли по оборудованию, по технологиям. Также будет сделан акцент на вопросах, связанных с новыми рынками и новыми газовыми продуктами — это сжиженный природный газ, газомоторное топливо.

В этом году Газовый форум займет все помещения «Экспофорума»: четыре павильона, конгресс-центр и открытые площади, а также выйдет за его пределы. Мы прогнозируем, что за четыре дня площадка примет до 30 тыс. посетителей из более чем 50 стран. Свыше 500 компаний продемонстрируют полный спектр возможностей газовой промышленности.

R: Что экономически выгоднее — сдавать площади в аренду под мероприятия или проводить собственные?

С. В.: Это зависит от проекта. Если он, например, занимает площадь более 10 тыс. кв. м, а количество участников превышает 5 тыс. человек, это очень выгодно для организатора, так как основная маржинальность обеспечивается за счет продажи участия в форуме. Но комплексы не работают так, чтобы загрузка была только собственными или только гостевыми проектами. Всегда хорошо стоять на двух ногах, когда вы, с одной стороны, организуете и загружаете комплекс своими событиями, с другой стороны — даете возможность участия гостевым организаторам. У нас их примерно поровну.

R: Какие возможности для «Экспофорума» открываются в будущем?

С. В.: Сегодня мы говорим о новых регионах, которые сотрудничают с Россией и в ближайшие годы будут выступать основными партнерами. Конгрессно-выставочные площадки — это прежде всего коммуникационные хабы. Ни концерты, ни зрелищные мероприятия не дают возможности такого разнопланового общения. Сейчас общество нуждается в новой сплоченности и ориентирах: требуется проведение сотен и тысяч мероприятий для различных категорий населения. Людям нужно чувствовать, что они вместе. На наш взгляд, конгрессно-выставочные площадки становятся новыми институтами социализации и формирования гражданского общества современной России.

Татьяна Титаева